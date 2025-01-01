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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Pruiken

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Pruiken of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor pruiken

Als je een pruik nodig hebt voor blijvende of langdurige gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische aandoening of behandeling, krijg je hiervoor in 2026 een vergoeding uit de basisverzekering van maximaal €497,50. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heb je wel een verwijzing van je behandelend arts of van de oncologie-verpleegkundige nodig. De pruikleverancier bekijkt vervolgens of je in aanmerking komt voor vergoeding. De meerkosten gelden als eigen bijdrage.

Een pruik bij klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica) wordt niet vergoed vanuit het basispakket.

Met een aanvullende verzekering krijg je soms een hogere vergoeding voor pruiken.

Kosten van een pruik

De prijs van een pruik loopt sterk uiteen. De kosten van een pruik beginnen gemiddeld vanaf €300. Dit kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. De verschillen zijn van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld het soort materiaal en verschillende tarieven van haarwerkspecialisten. Confectiepruiken zijn goedkoper dan op maat gemaakte pruiken.

Met de Zorgvergelijker van de Consumentenbond kun je voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max, € 125,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Basis

100%, max. € 75,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 10,85

Plus

100%, max. € 75,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,35

Top

100%, max. € 75,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 49,95

50 Plus

100%, max. € 75,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%, max. € 100,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); hoofdbedekking bij medische behandeling of alopecia: 100%, max. € 100,- p.jr.

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Top

100%, max. € 135,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Module Gezichtszorg & Orthodontie

100%, max. 1 p.jr., max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 16,75

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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

100%, max. € 100,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); hoofdbedekking bij medische behandeling of alopecia: 100%, max. € 100,- p.jr.

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 1

100%, max. € 100,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 8,60

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 300,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); andere hoofdbedekking: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); andere hoofdbedekking: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 54,75

Jij & Vitaal

100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

pruik: 100%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); andere hoofdbedekking: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

pruik: 100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); andere hoofdbedekking: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 100,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 14,00

Plus

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,00

Top

100%, max. € 300,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreide AV

100%, max. € 135,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 135,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) en een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja.

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) en een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) en een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) en een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) en een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) en een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 50,48

Top

100%, max. € 500,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 250,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering) en een tegemoetkoming in de kosten voor een mutssja.

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Pruiken
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 100,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); hoofdbedekking bij medische behandeling of alopecia: 100%, max. € 100,- p.jr.

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. € 70,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 17,05

AV Standaard

100%, max. € 70,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 70,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. € 70,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. € 70,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 140,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 140,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 140,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 140,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 140,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 140,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 65,00

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