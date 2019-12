Vergoeding zorgverzekering Pruiken

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Pruiken of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor pruiken

Als je een pruik nodig hebt voor blijvende of langdurige gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische aandoening of behandeling, krijg je hiervoor in 2017 een vergoeding uit de basisverzekering van maximaal €419,50. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heb je wel een verwijzing van je behandelend arts of van de oncologie-verpleegkundige nodig. De pruikleverancier bekijkt vervolgens of je in aanmerking komt voor vergoeding. De meerkosten gelden als eigen bijdrage.

Een pruik bij klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica) wordt niet vergoed vanuit het basispakket.

Met een aanvullende verzekering krijg je soms een hogere vergoeding voor pruiken.

