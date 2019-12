Vergoeding zorgverzekering Hydrotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Hydrotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor hydrotherapie

Hydrotherapie is een vorm van oefentherapie die in het water wordt uitgevoerd. Veel mensen die gebruik maken van hydrotherapie hebben fibromyalgie, artrose of chronische pijn. Je doet oefeningen in een warmwaterbad en leert je spieren of gewrichten op een juiste manier gebruiken. Hydrotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar je kunt je hier vaak wel aanvullend voor verzekeren.

De meeste aanvullende verzekeringen die een vergoeding voor hydrotherapie kennen, vergoeden de therapie volledig, tot aan een bepaald maximumbedrag. Dit bedrag varieert bij de meeste verzekeraars van 50 tot 250 euro per jaar. De meeste verzekeraars verbinden hier verder geen aanvullende voorwaarden aan. Je moet alleen wel een verwijzing van een huisarts of medisch specialist hebben.

