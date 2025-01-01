Vergoeding zorgverzekering Hydrotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Hydrotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor hydrotherapie

Hydrotherapie is een vorm van oefentherapie die in het water wordt uitgevoerd. Veel mensen die gebruik maken van hydrotherapie hebben fibromyalgie, artrose of chronische pijn. Je doet oefeningen in een warmwaterbad en leert je spieren of gewrichten op een juiste manier gebruiken. Hydrotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar je kunt je hier vaak wel aanvullend voor verzekeren. Meestal is het voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering noodzakelijk dat je een verwijzing van een huisarts of medisch specialist hebt.

Kosten hydrotherapie

Bij sommige zwembaden is het mogelijk om de kosten voor hydrotherapie per maand te betalen. Bij andere zwembaden is het mogelijk om per les te betalen of koop je een rittenkaart. De kosten variëren per aanbieder.

Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.