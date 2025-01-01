Vergoeding zorgverzekering Hulpmiddelen bij diabetes

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Hulpmiddelen bij diabetes of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor hulpmiddelen bij diabetes

Als je afhankelijk bent van insuline, krijg je vanuit de basisverzekering een vergoeding voor diabetesmateriaal. Denk hierbij aan lancetten, teststrips en insulinepennen. Je krijgt een vergoeding op basis van een categorie-indeling. Ook als je met medicijnen behandeld wordt voor diabetes, worden die vergoed vanuit de basisverzekering.

Als je meer hulpmiddelen voor diabetes wilt dan vergoed worden vanuit de basisverzekering, kun je kiezen voor een aanvullende verzekering. In onderstaand overzicht zie je per zorgverzekeraar welke vergoeding je dan kunt krijgen.

Kosten hulpmiddelen bij diabetes

Er zijn verschillende soorten hulpmiddelen bij diabetes. De kosten zijn afhankelijk van het soort hulpmiddel.

Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.