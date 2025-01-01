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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Hulpmiddelen bij diabetes

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Hulpmiddelen bij diabetes of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor hulpmiddelen bij diabetes

Als je afhankelijk bent van insuline, krijg je vanuit de basisverzekering een vergoeding voor diabetesmateriaal. Denk hierbij aan lancetten, teststrips en insulinepennen. Je krijgt een vergoeding op basis van een categorie-indeling. Ook als je met medicijnen behandeld wordt voor diabetes, worden die vergoed vanuit de basisverzekering.

Als je meer hulpmiddelen voor diabetes wilt dan vergoed worden vanuit de basisverzekering, kun je kiezen voor een aanvullende verzekering. In onderstaand overzicht zie je per zorgverzekeraar welke vergoeding je dan kunt krijgen.

Kosten hulpmiddelen bij diabetes

Er zijn verschillende soorten hulpmiddelen bij diabetes. De kosten zijn afhankelijk van het soort hulpmiddel.

Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

 

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Hulpmiddelen bij diabetes
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