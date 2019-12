Zorgverlener of zorginstelling kiezen

Welke zorginstelling of zorgverlener jou behandelt mag je zelf bepalen. Maar in praktijk is deze keuze vaak minder vrij en blijken er verschillende beperkingen. Wij geven je tips en informatie die je helpen bij je keuze voor bijvoorbeeld een nieuwe huisarts, tandarts of fysiotherapeut.

Wat zijn mijn rechten?

Je bent vrij om te kiezen wie jou behandelt. Maar in praktijk is vaak sprake van beperkingen bij deze vrije keuze. Bijvoorbeeld: de huisarts van jouw keuze neemt geen nieuwe patiënten meer aan omdat zijn praktijk vol zit. Of de zorgverzekeraar heeft geen contract met de zorgverlener van jouw keuze, waardoor de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed.

Tip: controleer voordat je de zorgverzekering afsluit met welke zorgverleners de verzekeraar contracten heeft.

Waar kun je op letten bij je keuze voor een zorgverlener?

De volgende handvatten kunnen je helpen bij het kiezen van een zorgverlener.

Diploma : voldoet de zorgverlener aan de minimale kwaliteitseisen? Staat hij ingeschreven in het BIG-register en eventueel bij de beroepsvereniging?

Deskundige : vraag advies aan je huisarts of aan een patiëntenvereniging.

Zorgverzekeraar : gebruik de kwaliteitsinformatie van zorgverzekeraars. Vaak bieden zij keuze-informatie op hun websites. Controleer meteen of de zorgverlener gecontracteerd is bij je verzekeraar en welk deel van de rekening je eventueel zelf moet betalen.

Recensies : bekijk reviewwebsites als zorgkaartnederland.nl om een goed beeld te krijgen hoe de zorgverlener beoordeeld wordt door andere patiënten.

Ervaringen : maak gebruik van mond-tot-mondreclame. Vraag mensen in je omgeving naar hun ervaringen met zorgverleners.

Gevoel: bel een zorgverlener in de buurt en kijk of het klikt. Nederland kent bijna alleen maar goede artsen, dus een intensief voortraject is nauwelijks zinvol. Patiënten van een arts met wie het klikt, zijn tevredener over de zorg, trouwer aan de therapie en boeken betere resultaten. Kies dus vooral voor een zorgverlener waar jij je goed bij voelt.

Contract met zorgverzekeraar

Als je een naturapolis hebt en naar een zorgverlener gaat waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, betaal je vaak een deel van de rekening uit eigen zak. Handig dus, om bij je keuze voor een zorgverlener te checken of je zorgverzekeraar er een contract mee heeft. De hoogte van de vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg kan per type zorgpolis en zorgverzekeraar verschillen. Met een restitutiepolis heb je vrije keuze in zorgverleners en wordt de rekening 100% vergoed (tenzij het tarief excessief hoog is).

Stel je vragen aan de zorgverlener

Misschien is het voor jou tot slot prettig om wat meer informatie over de zorgverlener te krijgen voordat je een keuze maakt. Stel hem of haar eerst de volgende vragen.