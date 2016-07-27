Zorgverlener of zorginstelling kiezen

Wat zijn mijn rechten?

Je bent vrij om te kiezen wie jou behandelt. Maar in praktijk ben je vaak beperkt bij deze vrije keuze. Bijvoorbeeld: de huisarts van jouw keuze neemt geen nieuwe patiënten meer aan omdat zijn praktijk vol zit. Of de zorgverzekeraar heeft geen contract met de zorgverlener van jouw keuze. Met als gevolg dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed.

Tip: Vind je het lastig om een nieuwe huisarts te vinden? Kijk dan eens op RuilJeHuisarts.nl. Via dit platform kun je met een andere patiënt van huisarts ruilen, zodat jullie allebei dichter bij huis terechtkunnen. Het platform werkt landelijk.

Waar kun je op letten bij je keuze voor een zorgverlener?

We geven je enkele handvatten die kunnen helpen bij het kiezen van een zorgverlener.

Diploma : voldoet de zorgverlener aan de minimale kwaliteitseisen? Staat hij ingeschreven in het BIG-register (de lijst van zorgverleners die hun werk mogen doen)? En eventueel bij de beroepsvereniging?

: voldoet de zorgverlener aan de minimale kwaliteitseisen? Staat hij ingeschreven in het BIG-register (de lijst van zorgverleners die hun werk mogen doen)? En eventueel bij de beroepsvereniging? Deskundige : vraag advies aan je huisarts of aan een patiëntenvereniging.

: vraag advies aan je huisarts of aan een patiëntenvereniging. Zorgverzekeraar : gebruik de kwaliteitsinformatie van zorgverzekeraars. Vaak bieden zij keuze-informatie op hun website. Controleer meteen of de zorgverlener een contract heeft met je verzekeraar. Dan weet je meteen of je alle kosten vergoed krijgt. Of dat je een deel van de rekening zelf moet betalen.

: gebruik de kwaliteitsinformatie van zorgverzekeraars. Vaak bieden zij keuze-informatie op hun website. Controleer meteen of de zorgverlener een contract heeft met je verzekeraar. Dan weet je meteen of je alle kosten vergoed krijgt. Of dat je een deel van de rekening zelf moet betalen. Recensies : bekijk reviewwebsites als zorgkaartnederland.nl. Zo krijg je een goed beeld hoe patiënten de zorgverlener beoordelen.

: bekijk reviewwebsites als zorgkaartnederland.nl. Zo krijg je een goed beeld hoe patiënten de zorgverlener beoordelen. Ervaringen : maak gebruik van mond-tot-mondreclame. Vraag mensen in je omgeving naar hun ervaringen met zorgverleners.

: maak gebruik van mond-tot-mondreclame. Vraag mensen in je omgeving naar hun ervaringen met zorgverleners. Gevoel: bel een zorgverlener in de buurt en kijk of het klikt. In Nederland zijn de meeste artsen goed. Daarom hoef je meestal geen uitgebreid onderzoek te doen naar de kwaliteit. Patiënten van een arts met wie het klikt, zijn tevredener over de zorg, trouwer aan de therapie en boeken betere resultaten. Kies dus vooral voor een zorgverlener waar je je goed bij voelt.

Contract met zorgverzekeraar

Ga je naar een zorgverlener waar de zorgverzekeraar geen contract heeft? Dan betaal je vaak een deel van de rekening uit eigen zak. Handig dus, om bij je keuze voor een zorgverlener te checken of je zorgverzekeraar er een contract mee heeft. Hoeveel je vergoed krijgt wanneer er geen contract is, hangt af van je zorgpolis.

Tip: controleer vóór het afsluiten van je zorgverzekering met welke zorgverleners jouw verzekeraar een contract heeft.

Stel vragen aan de zorgverlener

Voordat je een keuze maakt voor een zorgverlener, kun je bijvoorbeeld deze vragen stellen:

Wat is de voorgestelde behandeling, of: hoe ziet het behandelplan eruit?

Wat kost de behandeling?

Is de praktijk in het weekend en in de avond geopend?

Is er een wachtlijst?

Hoe lang is de wachttijd?

Mag je zelf beslissen door wie je wordt behandeld?

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de behandelingen volledig?

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