Zorgverlener of zorginstelling kiezen

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:8 juli 2026
Je bent vrij om te kiezen wie jou behandelt. Maar in praktijk ben je vaak beperkt bij deze vrije keuze. Bijvoorbeeld: de huisarts van jouw keuze neemt geen nieuwe patiënten meer aan omdat zijn praktijk vol zit. Of de zorgverzekeraar heeft geen contract met de zorgverlener van jouw keuze. Met als gevolg dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed.
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We geven je enkele handvatten die kunnen helpen bij het kiezen van een zorgverlener.
Ga je naar een zorgverlener waar de zorgverzekeraar geen contract heeft? Dan betaal je vaak een deel van de rekening uit eigen zak. Handig dus, om bij je keuze voor een zorgverlener te checken of je zorgverzekeraar er een contract mee heeft. Hoeveel je vergoed krijgt wanneer er geen contract is, hangt af van je zorgpolis.
Tip: controleer vóór het afsluiten van je zorgverzekering met welke zorgverleners jouw verzekeraar een contract heeft.
Voordat je een keuze maakt voor een zorgverlener, kun je bijvoorbeeld deze vragen stellen:
Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.