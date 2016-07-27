Klacht over de opticien

Wat zijn je rechten?

Als je een nieuwe bril aanschaft, sluit je een koopovereenkomst met een opticien. Je hebt recht op een goed passend montuur en glazen waarmee je goed kunt zien. Optiekketens bieden vaak verschillende vormen van garantie.

De opticien kan aangesloten zijn bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) en in dat geval zijn de Algemene Voorwaarden Optiekbedrijven van toepassing. In deze voorwaarden is onder andere een geschillenregeling opgenomen. Is de opticien niet bij de NUVO aangesloten, dan zijn er meestal eigen, algemene voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomst.

Klacht opticien voorleggen aan Geschillencommissie

Bespreek je klacht eerst met de opticien. Leg duidelijk uit waar je niet tevreden over bent. En geef de opticien de kans om het probleem op te lossen.

Kom je er samen niet uit? Dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Optiek als de opticien daarbij is aangesloten. Is de opticien aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO)? Dan gelden de Algemene Voorwaarden Optiekbedrijven. Daarin staat ook hoe je een geschil kunt voorleggen aan de geschillencommissie. Is de opticien niet aangesloten bij de NUVO? Dan gelden meestal de algemene voorwaarden van de opticien zelf.

Tips

Twijfel je of de bril goed is aangemeten? Vraag dan eerst aan de opticien om de bril en de oogmeting opnieuw te controleren. Blijf je klachten houden? Vraag dan een second opinion aan bij een oogarts of een andere opticien. Vraag ook om de bevindingen op papier te zetten.

Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via de wegwijzer voor zorgklachten.

Ga naar de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bekijk welke oplossingen er zijn voor jouw klacht.

Gaat het niet om een klacht over de meting of het advies, maar om een probleem met de bril zelf? Controleer dan ook of de opticien een garantie- of tevredenheidsregeling heeft.

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