Klacht over de opticien

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over je aankoop bij de opticien, bijvoorbeeld over een nieuwe bril met glazen op sterkte waarmee je niet goed kunt zien. Lees welke mogelijkheden je hebt om je klacht opgelost te krijgen.

Wat zijn je rechten?

Als je een nieuwe bril aanschaft, sluit je een koopovereenkomst met een opticien. Je hebt recht op een goed passend montuur en glazen waarmee je uitstekend kunt zien. Optiekketens bieden vaak verschillende vormen van garantie.

De opticien kan aangesloten zijn bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) en in dat geval zijn de Algemene Voorwaarden Optiekbedrijven van toepassing. In deze voorwaarden is onder andere een geschillenregeling opgenomen. Is de opticien niet bij de NUVO aangesloten, dan zijn er meestal eigen, algemene voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomst.

Wat kun je het beste doen?

Ga allereerst met je opticien in gesprek.



Kom je daar niet uit, stuur dan een aangetekende brief met je klacht. Schrijf wat je van de opticien verlangt en geef aan dat je binnen 3 weken na dagtekening van de brief een reactie wilt ontvangen.



Heb je na die 3 weken geen reactie ontvangen of ben je ontevreden over de reactie, leg dan de klacht voor bij de Geschillencommissie Optiek. De opticien moet dan wel aangesloten zijn bij de NUVO of geregistreerd bij de Geschillencommissie.



Als de opticien niet is aangesloten bij de Geschillencommissie, dan kun je een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering.

Tips

Je kunt ook een oogarts of een andere opticien inschakelen voor een zogenaamde 'second opinion'. Vraag hen de bril te controleren en het resultaat op schrift te zetten.



Je kunt je klacht ook plaatsen op klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee. Let er wel op dat je geen privacygevoelige gegevens deelt.



Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via de wegwijzer voor zorgklachten.



Gebruik de tool Klachtenwijzer van het Landelijk Meldpunt Zorg om te kijken welke oplossingen er zijn voor jouw klacht.

