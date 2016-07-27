Klacht over het ziekenhuis

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:7 juli 2026
Heb je een klacht over de behandeling van een medisch specialist? Bespreek die dan eerst met de specialist. Kom je er samen niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Is je klacht niet opgelost? Dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen.
Je kunt ook met je klacht naar het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Deze route is vooral bedoeld als je vindt dat de zorgverlener onzorgvuldig heeft gehandeld. Je kunt vervolgens in beroep bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Ben je niet tevreden over de zorg die je in een ziekenhuis hebt gekregen? Dan heb je als patiënt onder meer recht op:
Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft je verschillende privacyrechten. Het verplicht organisaties ook om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.
Twijfel je welke stap je het beste kunt zetten? Of wil je meer informatie over jouw rechten? Dan kunnen de volgende organisaties je verder helpen.
Let op: gaat je klacht niet over een ziekenhuis, maar over een zelfstandig behandelcentrum (ZBC)? Bespreek je klacht eerst met de behandelaar of kliniek. Kom je er samen niet uit? Dan kun je terecht bij de geschilleninstantie waarbij het behandelcentrum is aangesloten.
Is de kliniek aangesloten bij de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)? Dan behandelt De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken het geschil. Is de kliniek geen lid van ZKN? Kijk dan bij welke geschilleninstantie de kliniek is aangesloten, bijvoorbeeld via De Geschillencommissie Zorg.
Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.