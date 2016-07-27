Klacht over het ziekenhuis

Klacht medisch specialist

Heb je een klacht over de behandeling van een medisch specialist? Bespreek die dan eerst met de specialist. Kom je er samen niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Is je klacht niet opgelost? Dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Je kunt ook met je klacht naar het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Deze route is vooral bedoeld als je vindt dat de zorgverlener onzorgvuldig heeft gehandeld. Je kunt vervolgens in beroep bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Wat zijn mijn rechten?

Ben je niet tevreden over de zorg die je in een ziekenhuis hebt gekregen? Dan heb je als patiënt onder meer recht op:

Duidelijke informatie om een goede keuze te kunnen maken.

Inzage in je medisch dossier.

Het indienen van een klacht.

Toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens en die toestemming weer intrekken.

Het laten verwijderen van persoonsgegevens als dat volgens de wet mogelijk is.

Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft je verschillende privacyrechten. Het verplicht organisaties ook om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Tips bij klachten over een ziekenhuis

Twijfel je welke stap je het beste kunt zetten? Of wil je meer informatie over jouw rechten? Dan kunnen de volgende organisaties je verder helpen.

Heb je vragen of klachten over de gezondheidszorg of wil je hulp bij een klacht? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg of bel de Informatielijn van de Patiëntenfederatie.

Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via de wegwijzer voor zorgklachten.

Check op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) welke oplossingen er zijn voor jouw klacht.

Zelfstandig behandelcentrum (ZBC)

Let op: gaat je klacht niet over een ziekenhuis, maar over een zelfstandig behandelcentrum (ZBC)? Bespreek je klacht eerst met de behandelaar of kliniek. Kom je er samen niet uit? Dan kun je terecht bij de geschilleninstantie waarbij het behandelcentrum is aangesloten.

Is de kliniek aangesloten bij de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)? Dan behandelt De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken het geschil. Is de kliniek geen lid van ZKN? Kijk dan bij welke geschilleninstantie de kliniek is aangesloten, bijvoorbeeld via De Geschillencommissie Zorg.

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.