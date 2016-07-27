Klacht over een zorginstelling

Wat zijn mijn rechten?

Als patiënt heb je onder meer recht op:

Duidelijke informatie om een goede keuze te kunnen maken.

Inzage in je medisch dossier.

Het indienen van een klacht.

Toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens en die toestemming weer intrekken.

Het laten verwijderen van persoonsgegevens als dat volgens de wet mogelijk is.

Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft je verschillende privacyrechten. Het verplicht organisaties ook om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Klachten tegen zorgaanbieders

De Geschillencommissie Zorg behandelt klachten over verschillende zorgaanbieders. Het kan bijvoorbeeld gaan om een klacht over de zorg, de manier waarop de zorgorganisatie met je omging of de informatie die je hebt gekregen.

Klacht indienen bij zorginstelling

Bespreek je klacht eerst met de zorgverlener of de zorgorganisatie. Kom je er samen niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Levert dat geen oplossing op? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de zorgorganisatie is aangesloten.

Veel zorgaanbieders zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg. Zit jouw zorgaanbieder er niet bij? Dien dan je klacht in bij de andere erkende geschilleninstantie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten. Elke zorgaanbieder is verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Tips

Weet je niet zo goed welke stap je het beste kunt zetten? Of wil je meer informatie over jouw rechten? Dan kunnen de volgende organisaties je verder helpen:

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.