Klacht over een zorginstelling

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:7 juli 2026
Als patiënt heb je onder meer recht op:
Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft je verschillende privacyrechten. Het verplicht organisaties ook om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.
De Geschillencommissie Zorg behandelt klachten over verschillende zorgaanbieders. Het kan bijvoorbeeld gaan om een klacht over de zorg, de manier waarop de zorgorganisatie met je omging of de informatie die je hebt gekregen.
Bespreek je klacht eerst met de zorgverlener of de zorgorganisatie. Kom je er samen niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Levert dat geen oplossing op? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de zorgorganisatie is aangesloten.
Veel zorgaanbieders zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg. Zit jouw zorgaanbieder er niet bij? Dien dan je klacht in bij de andere erkende geschilleninstantie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten. Elke zorgaanbieder is verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
Weet je niet zo goed welke stap je het beste kunt zetten? Of wil je meer informatie over jouw rechten? Dan kunnen de volgende organisaties je verder helpen:
Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.