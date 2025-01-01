Voorbeeldbrief klacht zorginstelling of zorgverlener

Heb je een klacht over een zorgverlener of zorginstelling? Zoals een arts, verpleegkundige of ziekenhuis? Een goed opgestelde juridische brief helpt je om je klacht goed te verwoorden. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
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