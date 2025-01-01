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Voorbeeldbrief klacht zorginstelling of zorgverlener

Heb je een klacht over een zorgverlener of zorginstelling? Zoals een arts, verpleegkundige of ziekenhuis? Een goed opgestelde juridische brief helpt je om je klacht goed te verwoorden. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

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Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de zorgverlener of zorginstelling sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Heb je de klacht al ingediend bij de zorginstelling of zorgverlener zelf?

  • Nee, ik wil eerst mijn gegevens inzien

  • Nee, ik ben op zoek naar een voorbeeld

  • Ja, maar ik ben het niet eens met de reactie

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