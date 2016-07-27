medische-gegevens-delen

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:9 juli 2026
Zorgverleners delen soms medische gegevens met elkaar, zodat zij je veilig en goed kunnen behandelen. In veel gevallen is daarvoor jouw toestemming nodig. Je kunt je toestemming meestal online, schriftelijk of mondeling geven. Heb je eerder toestemming gegeven? Dan kun je die ook weer intrekken.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt in de hele Europese Unie. De wet bepaalt hoe organisaties met jouw persoonsgegevens moeten omgaan. De AVG geeft je verschillende privacyrechten. Organisaties zijn ook verplicht om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Een van de rechten binnen de AVG is het recht op dataportabiliteit. Met dat recht kun je persoonsgegevens meenemen en overdragen aan andere (zorg)aanbieders. Dit recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers.
Een medisch specialist of apotheker kan alleen een overzicht opvragen van de medicijnen die je gebruikt.
Een (waarnemend) huisarts kan een samenvatting van je huisartsendossier opvragen. Daarin staan bijvoorbeeld:
Niet in alle situaties is jouw toestemming nodig om medische gegevens te delen. Zorgverleners die direct betrokken zijn bij jouw behandeling mogen relevante medische informatie met elkaar delen. Hiervoor is meestal geen aparte toestemming nodig. Dit heet 'veronderstelde toestemming'. Het gaat bijvoorbeeld om fysiotherapeuten, verpleegkundigen of artsen die betrokken zijn bij jouw behandeling.
Geef je geen toestemming? Dan kunnen andere zorgverleners jouw medische gegevens niet elektronisch bekijken. Daardoor beschikken zij mogelijk niet over belangrijke informatie. Bijvoorbeeld over je medicijnen of allergieën. Heb je eerder wel toestemming gegeven om je medische gegevens te delen? Dan kun je die toestemming ook altijd weer intrekken.
Denk je dat iemand zonder toestemming jouw medische gegevens heeft ingezien? Via volgjezorg.nl kun je controleren welke zorgverleners jouw dossier hebben ingezien. Neem contact op met je zorgverlener als je denkt dat iemand onterecht toegang heeft gehad.
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