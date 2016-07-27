Zorgverleners delen soms medische gegevens met elkaar, zodat zij je veilig en goed kunnen behandelen. In veel gevallen is daarvoor jouw toestemming nodig. Je kunt je toestemming meestal online, schriftelijk of mondeling geven. Heb je eerder toestemming gegeven? Dan kun je die ook weer intrekken.

Wat zijn mijn rechten?

Gegevens delen

Je medische gegevens mogen in de meeste gevallen alleen worden gedeeld als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Heb je nog geen toestemming gegeven, maar wil je dit wel? Dan kun je dat regelen via volgjezorg.nl. Dit is een platform van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De VZVZ is verantwoordelijk voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via volgjezorg.nl zie je ook wie jouw gegevens hebben opgevraagd. Je kunt ook automatisch een e-mail krijgen als je medische gegevens worden opgevraagd.

Gegevens (deels) beschikbaar

Bij je huisarts kun je je medisch dossier inzien. In overleg met je huisarts kun je ervoor kiezen een deel van je gegevens af te schermen.

Zorgverleners wisselen alleen het Burgerservicenummer (BSN) en de persoonsgegevens die de huisarts en apotheek van je hebben uit via 1 landelijk systeem: het LSP. Je medische gegevens staan dus niet in het LSP. Ze blijven opgeslagen in het computersysteem van je huisarts en apotheek. Andere zorgverleners mogen deze alleen opvragen als dit nodig is voor jouw behandeling. Misbruik is strafbaar. Goed om te weten: zorgverzekeraars zijn geen zorgverleners. Zij mogen dus ook geen toegang krijgen tot jouw gegevens.

Een bedrijfsarts mag alleen medische gegevens opvragen als jij daarvoor toestemming geeft. Verpleegkundigen of andere medewerkers van een arbodienst mogen geen medische gegevens opvragen. Zij mogen je wel vragen die vrijwillig te delen.

Medische gegevens delen en AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt in de hele Europese Unie. De wet bepaalt hoe organisaties met jouw persoonsgegevens moeten omgaan. De AVG geeft je verschillende privacyrechten. Organisaties zijn ook verplicht om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Een van de rechten binnen de AVG is het recht op dataportabiliteit. Met dat recht kun je persoonsgegevens meenemen en overdragen aan andere (zorg)aanbieders. Dit recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers.

Welke informatie mag worden opgevraagd?

Een medisch specialist of apotheker kan alleen een overzicht opvragen van de medicijnen die je gebruikt.

Een (waarnemend) huisarts kan een samenvatting van je huisartsendossier opvragen. Daarin staan bijvoorbeeld:

Een samenvatting van je medische gegevens.

Je huidige gezondheidsproblemen.

De medicijnen die je gebruikt.

Bekende allergieën.

Andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor je behandeling.

Geen toestemming om medische gegevens te delen

Niet in alle situaties is jouw toestemming nodig om medische gegevens te delen. Zorgverleners die direct betrokken zijn bij jouw behandeling mogen relevante medische informatie met elkaar delen. Hiervoor is meestal geen aparte toestemming nodig. Dit heet 'veronderstelde toestemming'. Het gaat bijvoorbeeld om fysiotherapeuten, verpleegkundigen of artsen die betrokken zijn bij jouw behandeling.

Geef je geen toestemming? Dan kunnen andere zorgverleners jouw medische gegevens niet elektronisch bekijken. Daardoor beschikken zij mogelijk niet over belangrijke informatie. Bijvoorbeeld over je medicijnen of allergieën. Heb je eerder wel toestemming gegeven om je medische gegevens te delen? Dan kun je die toestemming ook altijd weer intrekken.

Onterechte inzage medische gegevens

Denk je dat iemand zonder toestemming jouw medische gegevens heeft ingezien? Via volgjezorg.nl kun je controleren welke zorgverleners jouw dossier hebben ingezien. Neem contact op met je zorgverlener als je denkt dat iemand onterecht toegang heeft gehad.

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