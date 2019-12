Heb je een klacht over een verpleeghuis? Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg of behandeling van een arts? Bekijk hier welke mogelijkheden je hebt om een klacht in te dienen.

Wat zijn mijn rechten?

Als je in een verpleeghuis gaat wonen, teken je een zorgovereenkomst waarin onder andere je rechten staan vermeld. Hierin staat dat de zorgaanbieder aansprakelijk is voor schade die de cliënt lijdt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de zorgovereenkomst. Met andere woorden: als je door het handelen of nalaten van het verpleeghuis schade hebt geleden, is het huis aansprakelijk.

Verder heb je als patiënt de volgende rechten:

informatie om een goede en geïnformeerde keuze te maken;

privacy en het verlenen van toestemming;

een bewijs dat jij toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken;

het gemakkelijk kunnen intrekken van deze toestemming als je dat wilt;

inzage in je medisch dossier;

'vergeten te worden', oftewel om je gegevens te laten verwijderen. Het verpleeghuis moet dit dan doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen;

het indienen van een klacht.

Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt sinds 25 mei 2018 en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG versterkt privacyrechten en zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe dien ik een klacht in over een verpleeghuis?

Maak je klacht eerst schriftelijk kenbaar bij de directie van het verpleeghuis. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief onderaan deze pagina.

Kom je er samen niet uit? Leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis. Deze bemiddelt en is gratis.

Kom je er dan nog niet uit, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

Tips

Als je juridisch advies wilt over je klacht of de behandeling daarvan, dan kun je gebruikmaken van je rechtsbijstandverzekering als die dit soort zaken dekt, het Juridisch Loket telefoonnummer 0900-8020 (€ 0,25 per minuut) of een advocaat.

Je kunt je klacht ook plaatsen op klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee. Let er wel op dat je geen privacygevoelige gegevens deelt.

Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via onze wegwijzer voor zorgklachten.

Gebruik de tool Klachtenwijzer van het Landelijk Meldpunt Zorg om te kijken welke oplossingen er zijn voor jouw klacht.

Gebruik onze voorbeeldbrieven

Klacht aan een zorginstelling of zorgverlener Je kunt deze brief (aangetekend) per post of e-mail versturen. Download voorbeeldbrief