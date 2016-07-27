Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:8 juli 2026
Als je in een verpleeghuis gaat wonen, teken je een zorgovereenkomst. Daarin staan onder meer je rechten. Er staat bijvoorbeeld in dat de zorgaanbieder aansprakelijk is voor schade die de cliënt lijdt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de zorgovereenkomst. Met andere woorden: als je door het handelen of nalaten van medewerkers schade lijdt, is het verpleeghuis aansprakelijk. Als bewoner heb je onder meer recht op:
Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG versterkt privacyrechten en zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens.
Bespreek je klacht eerst met de zorgverlener of het verpleeghuis. Kom je er samen niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de zorgorganisatie. Levert dat geen oplossing op? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij het verpleeghuis is aangesloten.
Veel verpleeghuizen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Is jouw verpleeghuis aangesloten bij een andere erkende geschilleninstantie? Dan dien je daar je klacht in. Elke zorgaanbieder is verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
Twijfel je welke stap je het beste kunt zetten? Of wil je meer weten over jouw rechten? Dan kunnen de volgende organisaties je verder helpen:
Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.
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