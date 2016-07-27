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Schadevergoeding claimen bij een zorginstelling

Heb je schade geleden door een ziekenhuis of andere zorginstelling? Dan kun je de zorgaanbieder aansprakelijk stellen en mogelijk een schadevergoeding vragen. Lees wat je kunt doen.
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Annet van den Berg   Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:7 juli 2026

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Hoe dien ik een schadeclaim in?

  • Stel de zorginstelling eerst schriftelijk aansprakelijk. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat er is gebeurd en welke schade je hebt geleden. Voeg ook relevante documenten toe, zoals medische informatie of facturen.
  • Kom je er samen niet uit? Leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris van je zorginstelling. Deze bemiddelt gratis.
  • Levert de bemiddeling naar jouw idee onvoldoende resultaat op? Dan kun je je klacht indienen bij de geschilleninstantie waar je zorgverlener is aangesloten. Let daarbij op de termijnen. Geschilleninstanties behandelen klachten tot in ieder geval €25.000. Je kunt er ook voor kiezen om je zaak aan de rechter voor te leggen.

Tip: heb je ernstige (lichamelijke) schade opgelopen of verwacht je een juridische procedure? Neem dan contact op met een gespecialiseerde (letselschade)advocaat.

Welke geschillencommissies in de zorg bestaan er?

Er zijn meerdere zorggerelateerde geschillencommissies. Onder de Geschillencommissie Zorg vallen verschillende zorgcommissies waar je met een klacht heen kunt: 

Bekijk op de website van het CIBG het volledige overzicht van erkende geschilleninstanties in de zorg.

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Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.

We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. 1. Stuur een brief

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