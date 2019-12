Schadevergoeding claimen bij een zorginstelling

Een klacht dien je eerst in bij de zorgaanbieder zelf. Als het gesprek met de zorgverlener het probleem niet oplost, kun je naar de klachtenfunctionaris gaan. Als ook dit gesprek niet naar tevredenheid verloopt, kun je je klacht voorleggen aan een geschilleninstantie waarbij je zorgverlener is aangesloten. Geschilleninstanties behandelen schadeclaims tot in ieder geval €25.000. Als je schadeclaim hoger is, kun je naar de rechter stappen. Neem daarbij een advocaat in de hand.

Welke geschillencommissies in de zorg bestaan er?

Er zijn meerdere zorggerelateerde geschillencommissies. De Geschillencommissie Zorg behelst diverse zorgcommissies waar je met een klacht heen kunt:

Bekijk op de website van het CIBG het volledige overzicht van erkende geschilleninstanties in de zorg.

Hoe dien ik een schadeclaim in?

Maak je claim eerst schriftelijk kenbaar aan de zorginstelling.



Kom je er samen niet uit? Leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris van je zorginstelling. Deze bemiddelt en is gratis.



Levert de bemiddeling naar jouw idee onvoldoende resultaat op, dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie. Let daarbij op de termijnen. Deze vind je in de brochure van de betreffende geschillencommissie. Geschilleninstanties behandelen klachten tot in ieder geval €25.000. Als je schadeclaim hoger is, kun je naar de rechter stappen.



Wil je niet naar de Geschillencommissie en heb je een rechtsbijstandsverzekering dan kun je die inschakelen.



Je kunt je klacht ook plaatsen op klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee. Let er wel op dat je geen privacygevoelige gegevens deelt.

Tips