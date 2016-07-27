Schadevergoeding claimen bij een zorginstelling

Hoe dien ik een schadeclaim in?

Stel de zorginstelling eerst schriftelijk aansprakelijk. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat er is gebeurd en welke schade je hebt geleden. Voeg ook relevante documenten toe, zoals medische informatie of facturen.

Kom je er samen niet uit? Leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris van je zorginstelling. Deze bemiddelt gratis.

Levert de bemiddeling naar jouw idee onvoldoende resultaat op? Dan kun je je klacht indienen bij de geschilleninstantie waar je zorgverlener is aangesloten. Let daarbij op de termijnen. Geschilleninstanties behandelen klachten tot in ieder geval €25.000. Je kunt er ook voor kiezen om je zaak aan de rechter voor te leggen.

Tip: heb je ernstige (lichamelijke) schade opgelopen of verwacht je een juridische procedure? Neem dan contact op met een gespecialiseerde (letselschade)advocaat.

Welke geschillencommissies in de zorg bestaan er?

Er zijn meerdere zorggerelateerde geschillencommissies. Onder de Geschillencommissie Zorg vallen verschillende zorgcommissies waar je met een klacht heen kunt:

Bekijk op de website van het CIBG het volledige overzicht van erkende geschilleninstanties in de zorg.

Tips

Vind de juiste ingang voor je zorgklachten via onze wegwijzer voor zorgklachten.

Check op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) welke oplossingen er zijn voor jouw klacht.

Lees verder

Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.