Schadevergoeding claimen bij een zorginstelling

Annet van den Berg Expert zorgverzekeringenBijgewerkt op:7 juli 2026
Tip: heb je ernstige (lichamelijke) schade opgelopen of verwacht je een juridische procedure? Neem dan contact op met een gespecialiseerde (letselschade)advocaat.
Er zijn meerdere zorggerelateerde geschillencommissies. Onder de Geschillencommissie Zorg vallen verschillende zorgcommissies waar je met een klacht heen kunt:
Bekijk op de website van het CIBG het volledige overzicht van erkende geschilleninstanties in de zorg.
Wij bieden verschillende juridische diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorginstelling kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridisch experts voor advies.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.