Optiekketens schermen volop met regelingen als de goed-zichtgarantie en niet-goed-geld-teruggarantie. Maar hoe makkelijk is het om je bril te ruilen of je geld terug te krijgen ? We deden onderzoek onder bijna 12.000 panelleden.

Panelonderzoek Consumentenbond

De belangrijkste resultaten:

Ruim 2600 panelleden (22,2%) hebben de afgelopen 2 jaar een beroep gedaan op de service of garantie van de opticien na aankoop van een bril.

Ruim 2200 van de 2600 panelleden die een beroep hebben gedaan op service of garantie bij de opticien, deden dat omdat er met hun bril echt iets mis was. Denk aan loslatende coating of afbladderende verf op het montuur.

De overige 340 mensen vinden de bril in de praktijk tegenvallen, zonder dat er aantoonbaar iets mis mee is. Bijna 20% heeft problemen ervaren toen ze bij de opticien aanklopten voor omruil- of niet-goed-geld-teruggarantie.

De helft van de 340 mensen kan niet wennen aan hun multifocale glazen. En ruim 20% van hen is niet blij met de oplossing die de opticien vervolgens bood. Van de panelleden die wel tevreden zijn, krijgt 61% nieuwe glazen, 22% een nieuwe bril en 10% krijgt het aankoopbedrag terug.

Garantie bij de 5 grote ketens

Pearle

Optiekketen Pearle heeft omruilgarantie als je niet kunt wennen aan multifocale glazen. Ook kun je binnen 6 maanden na aankoop van je nieuwe bril terugkomen op je aankoop als je er gewoon niet blij mee bent. Als je bij Pearle een onbeschadigde bril inlevert, krijg je het volledige aankoopbedrag terug.

Hans Anders

Hans Anders biedt een niet-goed-geld-teruggarantie. Als je ontevreden bent over je bril en binnen 3 maanden teruggaat naar Hans Anders, dan zoeken zij een oplossing. Is die er niet, dan krijg je je geld terug.

Voor het ruilen van multifocale glazen moet je binnen 2 maanden terugkomen. Er is dan 2 weken bedenktijd om te bepalen of je blij bent met het gekozen montuur. Als je montuur niet bevalt, worden je glazen wel hergebruikt voor je nieuwe bril. Die moeten dan dus wel in het nieuwe montuur passen.

Eye Wish

Als klant bij Eye Wish heb je volgens de ‘staat-u-goedgarantie’ 2 maanden de tijd om je montuur om te ruilen. Zonodig krijg je er ook een set gratis nieuwe glazen bij. Als de glazen niet bevallen kun je een beroep doen op de goed-zichtgarantie. Hiermee kun je binnen 2 maanden de glazen omruilen. Bij multifocale glazen mag dit maximaal 3 keer en bij enkelvoudige glazen 1 keer. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om je geld terug te krijgen.

Specsavers

Specsavers heeft alleen een tevredenheidsgarantie voor een multifocale bril. Je mag deze binnen 3 maanden ruilen als je er niet aan kunt wennen. Maar let op: als de nieuwe glazen duurder zijn, betaal je de meerprijs zelf. En als ze goedkoper zijn, krijg je geen geld terug.

Eyelove

Eyelove kent ook een niet-goed-geld-teruggarantie. Maar daarmee krijg je alleen je geld terug als de bril niet volgens recept is gemaakt, of als de brilsterkte niet goed is gemeten. Als je spijt hebt van het type glas of montuur heb je pech. Alleen als je niet aan multifocale glazen kunt wennen, mag je de bril binnen 2 weken ruilen voor 2 enkelvoudige brillen.

