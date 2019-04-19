Garantie bij de opticien

Gepubliceerd op:19 april 2019
De belangrijkste resultaten:
Optiekketen Pearle heeft omruilgarantie als je niet kunt wennen aan multifocale glazen. Ook kun je binnen 6 maanden na aankoop van je nieuwe bril terugkomen op je aankoop als je er gewoon niet blij mee bent. Als je bij Pearle een onbeschadigde bril inlevert, krijg je het volledige aankoopbedrag terug.
Hans Anders biedt een niet-goed-geld-teruggarantie. Als je ontevreden bent over je bril en binnen 3 maanden teruggaat naar Hans Anders, dan zoeken zij een oplossing. Is die er niet, dan krijg je je geld terug.
Voor het ruilen van multifocale glazen moet je binnen 2 maanden terugkomen. Er is dan 2 weken bedenktijd om te bepalen of je blij bent met het gekozen montuur. Als je montuur niet bevalt, worden je glazen wel hergebruikt voor je nieuwe bril. Die moeten dan dus wel in het nieuwe montuur passen.
Als klant bij Eye Wish heb je volgens de ‘staat-u-goedgarantie’ 2 maanden de tijd om je montuur om te ruilen. Zonodig krijg je er ook een set gratis nieuwe glazen bij. Als de glazen niet bevallen kun je een beroep doen op de goed-zichtgarantie. Hiermee kun je binnen 2 maanden de glazen omruilen. Bij multifocale glazen mag dit maximaal 3 keer en bij enkelvoudige glazen 1 keer. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om je geld terug te krijgen.
Specsavers heeft alleen een tevredenheidsgarantie voor een multifocale bril. Je mag deze binnen 3 maanden ruilen als je er niet aan kunt wennen. Maar let op: als de nieuwe glazen duurder zijn, betaal je de meerprijs zelf. En als ze goedkoper zijn, krijg je geen geld terug.
Eyelove kent ook een niet-goed-geld-teruggarantie. Maar daarmee krijg je alleen je geld terug als de bril niet volgens recept is gemaakt, of als de brilsterkte niet goed is gemeten. Als je spijt hebt van het type glas of montuur heb je pech. Alleen als je niet aan multifocale glazen kunt wennen, mag je de bril binnen 2 weken ruilen voor 2 enkelvoudige brillen.
Artikel 'Garantie bij optiekzaken' uit de Consumentengids van mei 2019 (pdf, gratis)