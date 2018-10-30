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Test oogmetingen bij opticiens

Test
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Iedereen mag een oogmeting doen, ook medewerkers zonder erkende opleiding. Wat betekent dit voor de kwaliteit van oogmetingen? Wij stuurden proefpersonen op pad. Wat blijkt: de verschillen zijn groot, al springt geen enkele optiekketen eruit. 

Gepubliceerd op:30 oktober 2018

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Wat opvalt in de test oogmetingen bij opticiëns

  1. 1
    Elke optiekketen wijkt weleens af

    Uit onze test blijkt dat elke optiekketen weleens een recept levert dat afwijkt van die van andere optiekketens. Niet gek, want het meten van ogen is geen harde wetenschap. Factoren zoals het tijdstip van de afspraak of vermoeidheid kunnen van invloed zijn op de meting.

  2. 2
    Optiekketens: 2 van de 5 krijgen een ruime voldoende (>7,5).

    Van de geteste optiekketens zijn er 2 die met hun totaalscore uitkomen op een score boven de 7,5. Zij scoren voor de oogmeting hoger dan een 7 en voor de beleving van klanten hoger dan een 8,5.

  3. 3
    De slechtste score op oogmeting én op klantervaring.

    De optiekketen die het slechtst scoort op kwaliteit van de oogmeting, komt ook het slechtst uit de bus als het gaat om klantbeleving. Beide scores zijn wel net-aan voldoende.

Geteste optiekketens

  • Eye Wish
  • Pearle
  • Specsavers
  • Hans Anders
  • Eyelove

Conclusie

Wij stuurden 20 mysteryklanten op pad voor een oogemeting bij 5 bekende optiekketens. Daarvan scoren er 2 het beste.

Er is ook 1 opticienketen die het slechtst doet op de oogmeting én op de klantervaring. Bij deze optiekketen waren de mysteryklanten minder tevreden over de volledigheid van de meting, de deskundigheid van de medewerker en de tijd die voor ze werd genomen.

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