Test oogmetingen bij opticiens

Wij stuurden 20 mysteryklanten op pad voor een oogemeting bij 5 bekende optiekketens. Daarvan scoren er 2 het beste.

Er is ook 1 opticienketen die het slechtst doet op de oogmeting én op de klantervaring. Bij deze optiekketen waren de mysteryklanten minder tevreden over de volledigheid van de meting, de deskundigheid van de medewerker en de tijd die voor ze werd genomen.