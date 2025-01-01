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Hulp bij geldzaken

Heb je een vraag over een schenking, hypotheek, beleggen of je belastingaangifte? We helpen je snel op weg.

  • Direct hulp van experts
  • Betrouwbaar & onafhankelijk
  • Exclusieve informatie
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Financiële Helpdesk, speciaal voor leden

  • Onze experts staan voor je klaar en helpen je op weg met algemene financiële vragen:

    • Mag mijn verzekeraar de premie zo fors verhogen? Wat zijn mijn rechten?
    • Waarom moet ik me bij mijn bank identificeren?
    • Hoe help ik mijn kind financieel bij het kopen van een huis?
    • Hoe zit het met de opbouw van schadevrije jaren als ik een auto lease?

    Bel: 070 - 445 45 45 (ma t/m vrij, 9.00 - 17.30 uur)

    We geven geen persoonlijk advies, maar helpen je op weg met praktische informatie en verwijzen door als het nodig is.
    Geen lid? Geen probleem. Onze experts helpen je aan het juiste lidmaatschap.

Exclusieve informatie over geldzaken

Juridisch advies

Met een lidmaatschap Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd helpen we je om te krijgen waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld bij problemen met de levering van een pakketje of een aannemer, na de koop van je woning. Of als je een klacht hebt over je energieleverancier of internetprovider.

 

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Direct hulp bij geldzaken

Als lid krijg je onbeperkt hulp van onze experts.
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  • Geld & Recht

    8,-per maand

    Hulp waar je écht verder mee komt. Met Geld & Recht zijn we er voor je financiële en juridische vragen.

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    Volledig & Vertrouwd

    9,50per maand

    Het meest complete lidmaatschap. Best beoordeelde producten en hulp bij financiële en juridische vragen.

    De belangrijkste voordelen

Onze experts aan het woord

  • Barbara, expert Geld & Verzekering

    portret-barbara'Bij de Consumentenbond bieden we hulp met informatie die past bij jouw situatie. Of het nu gaat om beleggen, je hypotheek of het invullen van je belastingaangifte. Ik vind het leuk om te merken dat we consumenten hiermee echt kunnen helpen.'

  • Marco, redacteur-onderzoeker Geld & Recht

    portret_marco'Als redacteur schrijf ik over geld en recht. Zo schreef ik voor de Consumentengids het artikel '8 belangrijke startpunten'. Een artikel voor beginnende beleggers. Voor de rubriek 'beleggersbabbel' interviewde ik verschillende experts. Het geeft een fijn gevoel om leden te helpen.'

Eerlijk is eerlijk

De Consumentenbond is er voor jou. Om de wereld een beetje eerlijker te maken. Wij beschermen je tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Samen staan we sterk zodat jij krijgt waar je recht op hebt.