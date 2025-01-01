Heb je een vraag over een schenking, hypotheek, beleggen of je belastingaangifte? We helpen je snel op weg.
Onze experts staan voor je klaar en helpen je op weg met algemene financiële vragen:
Bel: 070 - 445 45 45 (ma t/m vrij, 9.00 - 17.30 uur)
We geven geen persoonlijk advies, maar helpen je op weg met praktische informatie en verwijzen door als het nodig is.
Geen lid? Geen probleem. Onze experts helpen je aan het juiste lidmaatschap.
Met een lidmaatschap Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd helpen we je om te krijgen waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld bij problemen met de levering van een pakketje of een aannemer, na de koop van je woning. Of als je een klacht hebt over je energieleverancier of internetprovider.
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'Bij de Consumentenbond bieden we hulp met informatie die past bij jouw situatie. Of het nu gaat om beleggen, je hypotheek of het invullen van je belastingaangifte. Ik vind het leuk om te merken dat we consumenten hiermee echt kunnen helpen.'
'Als redacteur schrijf ik over geld en recht. Zo schreef ik voor de Consumentengids het artikel '8 belangrijke startpunten'. Een artikel voor beginnende beleggers. Voor de rubriek 'beleggersbabbel' interviewde ik verschillende experts. Het geeft een fijn gevoel om leden te helpen.'
De Consumentenbond is er voor jou. Om de wereld een beetje eerlijker te maken. Wij beschermen je tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Samen staan we sterk zodat jij krijgt waar je recht op hebt.