Minder energie verbruiken levert geld op en is goed voor het milieu. Maar waar moet je beginnen? In de volledig geactualiseerde editie van het boek Mijn huis energiezuinig helpen we je om je woning te verduurzamen en zelf energie op te wekken. Van isolatie tot warmtepomp en van zonnepanelen tot ventilatie.

Maatregelen die veel energiebesparing opleveren, zijn soms ingrijpend. Maar ook kleinere ingrepen helpen je al verder. Daarom gaan we in dit boek ook in op eenvoudige stappen die je kunt zetten om in huis energie te besparen.



In het boek lees je onder meer:

Besparingsmaatregelingen gesplitst naar type woning en bouwjaar. Ook voor huurwoningen.

Van het gas af: hoe doe je dat?

Mogelijkheden om de energiebesparende investeringen te financieren.

Ook laten we met berekeningen zien hoe snel je een investering terugverdient, zodat je een gerichte keuze kunt maken.



LET OP: dit boek gaat niet in op mogelijkheden voor eigenaren van een appartement. Zij hebben bij veel maatregelen te maken met de vereniging van eigenaren, wat het nemen van dergelijke energiebesparende maatregelen lastiger maakt.

Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt het e-book maximaal vijf keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar jouw computer.

Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de Adobe website. Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.



Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden