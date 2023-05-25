Mijn huis energiezuinig

Je huis verduurzamen klinkt als een ingewikkelde klus. Want waar moet je beginnen en hoe financier je het allemaal? Dit boek laat zien dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn en dat je ook met eenvoudige stappen al aardig wat energie bespaart. Dat levert je veel geld op én het is goed voor het milieu.

In deze volledig geactualiseerde editie lees je onder meer:

Welke mogelijkheden er zijn om je woning te verduurzamen, zoals isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp en ventilatie

Hoe je ervoor zorgt dat het energielabel van je huis hoger wordt

Wat je kunt doen als je van het gas af wilt

Hoe je de energiebesparende investeringen kunt financieren

Welke mogelijkheden er zijn als je in een huurwoning woont

Ook laten we met berekeningen zien hoe snel je een investering terugverdient. Zo kun je heel gericht kiezen welke maatregelen je het beste kunt nemen.

LET OP: dit boek gaat niet in op mogelijkheden voor eigenaren van een appartement. Zij hebben bij veel maatregelen te maken met de vereniging van eigenaren, wat het nemen van dergelijke energiebesparende maatregelen lastiger maakt.

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