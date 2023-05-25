Mijn huis energiezuinig

Je huis verduurzamen klinkt als een ingewikkelde klus. Want waar moet je beginnen en hoe financier je het allemaal? Dit boek laat zien dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn en dat je ook met eenvoudige stappen al aardig wat energie bespaart. Dat levert je veel geld op én het is goed voor het milieu.
Je huis verduurzamen klinkt als een ingewikkelde klus. Want waar moet je beginnen en hoe financier je het allemaal? Dit boek laat zien dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn en dat je ook met eenvoudige stappen al aardig wat energie bespaart. Dat levert je veel geld op én het is goed voor het milieu.
In deze volledig geactualiseerde editie lees je onder meer:
Ook laten we met berekeningen zien hoe snel je een investering terugverdient. Zo kun je heel gericht kiezen welke maatregelen je het beste kunt nemen.
LET OP: dit boek gaat niet in op mogelijkheden voor eigenaren van een appartement. Zij hebben bij veel maatregelen te maken met de vereniging van eigenaren, wat het nemen van dergelijke energiebesparende maatregelen lastiger maakt.
Details e-book bestelling:
Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen bij de aankoop van een boek of abonnement. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.