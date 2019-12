Een huis kopen: wat kun je meefinancieren?

Koop je een huis, dan krijg je met allerlei extra kosten te maken: hypotheekadvies, overdrachtsbelasting, de notaris, eventueel een verbouwing en ga zo maar door. De meeste van die kosten kun je nu niet meer meefinancieren in je hypotheek door de strengere regels. We leggen uit hoe het zit en wat er wél kan.

Waar moet je rekening mee houden?

Het is niet (meer) mogelijk om voor je nieuwe huis een hypotheek af te sluiten waarmee je alle kosten kunt betalen. In 2020 kun je maximaal 100% van de waarde van de gekochte woning (de marktwaarde) lenen.

Dit betekent dat je de meeste bijkomende kosten zelf moet betalen. Denk aan onder andere notariskosten, taxatiekosten en hypotheekadvieskosten.

Bij bestaande bouw bedragen de kosten koper (k.k.) ongeveer 6% van de aankoopprijs.

Bij nieuwbouw tel je zo’n 3% van de koopsom neer.

Koop je een bestaande woning, dan heb je dus meer eigen geld nodig dan bij een nieuwbouwwoning.

Bestaande bouw

Welke kosten betaal je zelf?

De bijkomende kosten bij bestaande bouw zijn zo’n 5 à 6% van de aankoopsom, die je bovendien vrijwel allemaal zelf moet ophoesten. Bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting en eigendomsakte. Bekijk het overzicht met alle bijkomende kosten voor bestaande bouw. Een groot deel van deze kosten zijn gelukkig wel aftrekbaar voor de belasting.

Wat kun je meefinancieren in de hypotheek?

Een verbouwing. Je kunt alleen niet alle verbouwingskosten meefinancieren, want een verbouwing is niet voor 100% waardeverhogend. Vaak is de waardevermeerdering van je woning 50% - 60% van de verbouwingskosten. Je betaalt dus bij een verbouwing altijd zo’n 40 tot 50% procent uit eigen middelen. Verbouw je bijvoorbeeld je badkamer voor €15.000, dan kun je maar ongeveer de helft van dit bedrag financieren. De andere helft betaal je zelf (€7.500). Laat de taxateur dus de woningwaarde schatten ná verbouwing. Je kunt dan 100% van de waarde na verbouwing financieren.

Extra lenen met NHG

Vraag je Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan en wil je aanpassingen doen die noodzakelijk zijn voor de verbetering van de veiligheid van de woning, zoals herstel van de fundering of achterstallig onderhoud dan kun je die wel volledig meefinancieren.

Koop je een woning met energiebesparende voorzieningen (of ga je die aanbrengen) dan kun je met NHG 106% van de marktwaarde van je woning lenen met een maximum van €328.600. Dit is dus hoger dan het ‘gewone’ bedrag dat je met NHG kunt lenen: €310.000

Extra lenen zonder NHG

Kom je niet in aanmerking voor NHG en wil je toch je woning verduurzamen? Dan kun je ook 106% van de woningwaarde lenen om je nieuwe woning energiezuinig te maken. Dit mag dus wel maar die 6% extra lenen lukt vaak niet, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Nieuwbouw

Welke kosten betaal je zelf?

De bijkomende kosten bedragen ongeveer 3% van de koopsom bij een nieuwbouwhuis. Daaronder vallen bijvoorbeeld de opleveringskeuring, hypotheekakte of de borgtochtprovisie (als je NHG aanvraagt). Dit is een indicatie. De kosten kunnen per situatie verschillen.

Wat kun je meefinancieren in de hypotheek?

De marktwaarde van je nieuwe woning bepaalt zoals gezegd hoeveel je maximaal kunt lenen. Koop je een nieuwbouwwoning, dan bestaat die waarde uit:

De koopsom van de woning (aanneemsom).

Het meerwerk. Denk aan extra stopcontacten of een badkamer als die niet standaard bij de nieuwbouwwoning wordt meegeleverd.

De bouwrente. Dat is het verschil tussen de rente die je voor je hypotheeklening betaalt en de rente die je ontvangt op je bouwdepot. Je neemt gedurende de bouw steeds een deel van je lening op en betaalt daar hypotheekrente over. Het nog niet opgenomen deel staat op een bouwdepot en daar ontvang je rente over. Het verschil tussen betaalde en ontvangen rente is de bouwrente. Naarmate de bouw vordert wordt dit bedrag steeds hoger.

Rekenvoorbeeld meerwerk nieuwbouw

Koop je nieuwbouw voor €270.000 en is er €30.000 meerwerk, dan kun je 100% (2020) van €300.000 financieren, dus €300.000. Het meerwerk is dus voor 100% waardeverhogend en kun je volledig meefinancieren. Wel moet je dan nog 3% van die €300.000 door de bijkomende kosten zelf betalen; een bedrag van €9000.

Hoe kan ik de bijkomende kosten financieren?

Gelukkig zijn er meer mogelijkheden om toch aan het benodigde geld te komen. Bijvoorbeeld:

