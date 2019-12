Overdrachtsbelasting: hoeveel betaal je en wanneer?

Wanneer geen overdrachtsbelasting bestaande woning?

Als je door een huwelijk of geregistreerd partnerschap mede-eigenaar wordt.

Als de woning door een relatiebreuk eigendom wordt van één van beide partners. De woning moet daarvoor wel gemeenschappelijk bezit zijn geweest. Er geldt ook nog een extra voorwaarde. Beide partners moeten gerechtigd zijn geweest tot minstens 40% van de waarde.

Als je een woning erft.

Als je een huis koopt en binnen 6 maanden weer doorverkoopt én de waarde in de tussentijd niet gestegen is.

Wie profiteert bij een snelle doorverkoop van de woning?

Koop je een woning die binnen 6 maanden al van eigenaar wisselde, dan hoef jij als nieuwe koper geen overdrachtsbelasting te betalen. In deze situatie komt het echter vaak voor dat koper en verkoper afspreken dat het belastingvoordeel toch naar de oude eigenaar gaat.

Als de woning in waarde gestegen is, moet de nieuwe koper altijd overdrachtsbelasting betalen over het verschil tussen de vorige en huidige koopsom van de woning.

Rekenvoorbeeld 1 De heer Vlist koopt op 1 januari een huis voor €160.000.

Hierover betaalt de heer Vlist 2% aan overdrachtsbelasting, dat is €3200.

De heer Vlist verbouwt het huis (dit zorgt voor een waardestijging) en verkoopt het op 1 mei aan mevrouw De Jager voor €200.000.

Mevrouw De Jager moet in ieder geval overdrachtsbelasting betalen over €40.000 (€200.000 - €160.000), dat is €800. Let op: Een koper die de eerder betaalde overdrachtsbelasting aan de oude eigenaar vergoedt, moet over dat bedrag alsnog 2% overdrachtsbelasting betalen. Rekenvoorbeeld 2 Stel dat mevrouw De Jager (uit voorbeeld 1) met de heer Vlist afspreekt dat zij de eerder betaalde overdrachtsbelasting van €3200 (dat is 2% van €160.000) aan de heer Vlist vergoedt: Mevrouw De Jager moet dan ook extra afrekenen bij de Belastingdienst: 2% van €3200, dat is €64.

In totaal betaalt mevrouw De Jager bij deze afspraak met de heer Vlist onder aan de streep precies evenveel als wanneer ze 2% belasting had moeten betalen over de €203.200 die ze in totaal aan de heer Vlist heeft betaald. €800 + €3200 + €64 is namelijk €4064. Dat is exact 2% van €203.200.

Hoe gaat de betaling van overdrachtsbelasting?

De koper van de woning krijgt de overdrachtsbelasting in rekening gebracht. Als de overdracht via de notaris gaat, zal hij het bedrag dat je moet betalen meenemen in de afrekening voor de overdracht van je nieuwe huis. De notaris regelt de aangifte verder en maakt ook de overdrachtsbelasting over naar de fiscus. Je kunt de betaalde overdrachtsbelasting dan niet aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Als je de overdrachtsbelasting meefinanciert in de hypotheek, mag je de rente die je betaalt voor deze lening wél aftrekken. Als de overdracht niet via de notaris verloopt, moet je zelf binnen 1 maand nadat je eigenaar bent geworden aangifte doen en de belasting betalen. Vraag hiervoor een aangifteformulier overdrachtsbelasting aan bij de Belastingtelefoon.

Overdrachtsbelasting voor een nieuwbouwwoning?

Koop je een nieuwbouwwoning, dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Wel betaal je btw (21%) over de koopsom.

