Box 3: belasting betalen over je vermogen

Jarenlang deed de fiscus alsof iedereen 4% rendement behaalt over zijn vermogen. Sinds 1 januari 2017 is dit gewijzigd. Met de nieuwe rendementsheffing probeert de overheid echter de werkelijkheid meer te benaderen. Of dat lukt, is nog maar de vraag.

In de aangifte inkomstenbelasting die je in 2018 doet, krijg je voor het eerst te maken met de nieuwe regels voor de belasting over je vermogen. Het nieuwe systeem is ingewikkeld.

Rendement

Tot en met 2016 hief de fiscus 30% belasting over een fictief rendement van 4%. Dat komt neer op 1,2% heffing. Vanaf 2017 is het belastingtarief 30% gebleven, maar wordt het rendement anders berekend. De fiscus gaat uit van een vaste verdeling tussen sparen en beleggen (zie de tabel). Of en hoeveel je in werkelijkheid belegt of spaart, maakt voor de fiscus geen verschil. De vaste verdeling wordt altijd aangehouden.

2017

Voor het spaardeel doet de fiscus alsof je 1,63% rendement hebt behaald (zie de tabel). De overheid baseert het spaarrendement op de gemiddelde rente over de jaren 2011 tot en met 2015. Bij het beleggingsdeel wordt uitgegaan van 5,39% rendement. Dit rendement is bepaald op grond van de behaalde langetermijngemiddelden van het rendement op aandelen, onroerende zaken en obligaties. Hoeveel rendement je daadwerkelijk behaalde, maakt de fiscus niet uit.

Heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrij vermogen is omhoog gegaan van €24.437 (2016) naar €25.000 (2017) per persoon. Blijf je onder dit bedrag dan betaal je geen belasting over je vermogen. Voor partners geldt het dubbele bedrag (€50.000).

Vermogensrendementsheffing 2017

Box 3-vermogen Spaarrendement

1,63% Beleggings-rendement 5,39% Fictief rendement Heffing (30%) wordt dan €0 – €25.000

(heffingsvrij vermogen) - - - 0 €25.000 – €100.000 67% 33% 2,87%* 0,86% €100.000 – €1.000.000 21% 79% 4,6% 1,38% Meer dan €1.000.000 0% 100% 5,39% 1,62%

*Berekening: (67% x 1,63%) + (33% x 5,39%)

Rekenvoorbeelden

Vermogen: €300.000

Alleenstaande

Heffingsvrij vermogen: €25.000

1e schijf: €75.000 x 0,86% = €645

2e schijf: €200.000 x 1,38% = €2760

Totale belasting over vermogen: €3405

Fiscaal partners

Iedere partner betaalt belasting over: €150.000

Heffingsvrij vermogen in totaal van beide partners: €50.000

1e schijf: €75.000 x 0,86% = €645

2e schijf: €50.000 x 1,38% = €690

Totale belasting over vermogen: 2 x €1335 = €2670

Schijven

In 2017 gaat de belastingheffing in schijven:

Boven het heffingsvrije vermogen van €25.000 is de belastingheffing 0,86%. Dat geldt voor de eerste €100.000 van het totale vermogen, en de eerste €75.000 van het belaste vermogen (rekening houdend met het heffingsvrije vermogen).

Van €100.000 tot €1.000.000 is de heffing 1,38%.

Over het vermogen boven de €1.000.000 is de belastingheffing 1,62%.

Als je in de aangifte je vermogen aangeeft, rekent het programma automatisch voor je uit hoeveel je moet betalen.

Verdeling tussen partners

Nu er sprake is van 3 schijven met oplopende heffing, kan het verschil uitmaken hoe je het vermogen verdeelt tussen jou en je partner. Vooral als 1 van jullie flink vermogend is, kan de totale belastingheffing vaak omlaag. Geeft daarvoor een deel van dat vermogen aan bij de minstvermogende partner. Zo maak je optimaal gebruik van de lagere heffing in de eerste (2) schijven. Overigens geldt het heffingsvrije vermogen van €50.000 voor partners ongeacht hoe je jullie vermogen onderling toerekent in het verdeelscherm.

Rekenvoorbeeld 2016 versus 2017

Agnes heeft op 1 januari 2016 en 1 januari 2017 een vermogen van €150.000.

2016

Over het jaar 2016 betaalt zij €1506 belasting:

(€150.000 - €24.437) x 0,012 (1,2%) = €1506

2017

Eerste schijf: (€100.000 - €25.000) x 0,0086 (0,86%) = €645

Tweede schijf: €50.000 x 0,0138 (1,38%) = €690

In totaal: €645 + €690 = €1335

Ze betaalt in 2017 dus €171 minder belasting. Dit komt naar voren in haar aangifte over 2017, die ze doet in de eerste helft van 2018.

Tips bij box 3

Aan het einde van dit ingewikkelde box 3-verhaal hebben we nog 2 simpele tips voor je:

Als je in de laatste dagen van 2016 met internetbankieren een (groot) bedrag hebt overgemaakt, is de kans groot dat dit niet is verwerkt in de vooraf ingevulde aangifte. Je mag dan handmatig het saldo van je bankrekening aanpassen. Dit kan voordeel opleveren. En let op als je een en/of-rekening hebt met een ander dan je partner, bijvoorbeeld met 1 van je ouders. Bij jullie beiden staat dan vooraf het volledige saldo ingevuld in de aangifte. Dit kun je zodanig wijzigen dat ieder alleen zijn of haar deel van het saldo aangeeft in box 3. Doe je dit niet, dan betaal je er al snel dubbel belasting over.

Bezwaar tegen box 3: vermogensrendementsheffing

Wie het niet eens is met de manier waarop de Belastingdienst in de aangifte inkomstenbelasting 2017 belasting heeft berekend over het vermogen, doet er goed aan hiertegen op tijd bezwaar te maken. De kans is groot dat de staatssecretaris van Financiën hierover een massaalbezwaarprocedure aanwijst. Je kunt alleen meeliften op de eventueel positieve uitkomst hiervan als je op tijd bezwaar hebt gemaakt.

