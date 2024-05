Betaal(de) je in 2023 belasting over je vermogen? En was je werkelijke rendement lager? Dan betaal je misschien te veel belasting en moet je mogelijk in actie komen.

Beantwoord een paar vragen en check of je bezwaar moet maken.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of probeer ons lidmaatschap.