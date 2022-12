Met de nieuwe wetgeving voor de vermogensrendementsheffing is de spaartaks een nieuwe fase ingegaan. Spaargeld wordt nu nauwelijks belast, maar de andere bezittingen kunnen rekenen op een fors fictief rendement.

Peildatum omzeilen

Door dit verschil in belasting lijkt het interessant om vlak voor 1 januari je beleggingen te verkopen. En deze na 1 januari weer aan te kopen. Hierdoor heb je meer spaargeld op de peildatum en verlaag je je box 3 heffing. Helaas gaat dit niet zomaar. De Belastingdienst heeft deze truc voorzien en aanvullende wetgeving bedacht.

Arbitrageperiode

Het ver- en aankopen van je beleggingen binnen 3 maanden rondom 1 januari ziet de Belastingdienst als het ontwijken van belasting. Deze 3 maanden is de zogenoemde arbitrageperiode. Verkoop je je beleggingen op 15 december 2022 en koop je op 16 februari 2023 weer aandelen? Dan valt dit binnen de periode van 3 maanden. De Belastingdienst zal je vermogen toch als overige bezittingen belasten.

Wil je de arbitrageperiode ontlopen? Dan moet er meer dan 3 maanden tussen je aan- en verkoopmoment zitten.

Zakelijk handelen

Een andere uitzondering is de zakelijke transactie. Handel je binnen 3 maanden en is dit een zakelijke transactie? Dan is er geen sprake van belastingontwijking. Maar wanneer is transactie zakelijk? Handel je regelmatig op de beurs? En stegen de koersen in december? Dan kan het een reguliere transactie voor je zijn. Zeker als de koersen weer flink gedaald zijn als je aankoopt in februari. Is dit je enige transactie? Dan lijkt het zakelijk motief lastiger te onderbouwen.

Andere investeringsplannen

Het vrijmaken van geld voor een andere bestemming kan ook een vorm van zakelijk handelen zijn. Bijvoorbeeld omdat je van plan bent om een grote aankoop of andere investering te doen. Denk aan een auto, (beleggings)pand of garagebox. Als deze plannen toch niet doorgaan, is het niet gek als je het geld weer investeert in beleggingen. In deze periode kan toevallig de peildatum van 1 januari liggen. Deze plannen moet je kunnen onderbouwen met bewijzen. Alleen zeggen dat je het wilde doen is naar verwachting niet genoeg.

Rechtszaken

Of een transactie zakelijk is, is heel persoonlijk. En een algemeen antwoord is dan ook niet mogelijk. Wij verwachten in de toekomst discussies tussen de Belastingdienst en consument over wat zakelijk handelen is. Dit zal mogelijk leiden tot rechtszaken. De rechter moet dan de kaders van het zakelijk handelen gaan bepalen. Het kan jaren duren voordat hier duidelijkheid over is.

Mislopen beleggingsrendement

Of het tijdelijk verkopen van je beleggingen je iets oplevert, hangt vooral af van beleggingsresultaat. Hierbij gaat het om het gemiste rendement door koersschommelingen. Maar ook om de kosten van de aan- en verkoop van een (deel) van je beleggingsportefeuille. Bekijk goed wat de gevolgen voor je beleggingen zijn voor je tot verkoop over gaat. De kosten zijn heel verschillend per beleggingsproduct.

Risico's omzeilen peildatum

Beleggen doe je meestal voor de lange termijn. Het verkopen en weer aankopen van je beleggingen binnen een aantal maanden kan leiden tot ongewenste gevolgen voor het rendement op lange termijn. Het is op een dergelijke korte termijn niet in te schatten wat de ontwikkelingen in de markt zullen zijn. Bedenk goed of het besparen van belasting door ver- en aankoop van je portefeuille je lange termijndoel niet in gevaar brengt. Uit onderzoeken blijkt dat het 'timen' van de markt op lange termijn een negatief effect heeft op het te behalen rendement. Wij vinden het ‘timen’ alleen voor fiscale redenen geen verstandige optie.

Voorbeelden

Om een indruk te geven of het verkopen en aankopen belastingvoordeel oplevert, hebben we een aantal mogelijkheden uitgewerkt. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op aannames. Het werkelijke resultaat zal voor iedereen anders uitpakken. Het is vooral bedoeld om te laten zien wat er bij komt kijken.

In de voorbeelden zit steeds een periode van 4 maanden tussen de verkoop en de aankoop van de beleggingen. Hierdoor wordt voldaan aan de wetgeving rondom de arbitrageperiode. Voor toelichting over de berekening van de box 3 heffing kun je terecht op onze pagina: 'Wat is vermogensbelasting?'. De berekeningen zijn gemaakt via de rekentools van Berekenhet.nl.