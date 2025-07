Hypotheek afsluiten bij Centraal Beheer

Denk je erover om een hypotheek af te sluiten bij Centraal Beheer? Onze hypotheekadviseurs gaan graag met je in gesprek over de voor- en nadelen van het afsluiten van deze hypotheek. Ze kunnen je meer vertellen over de voorwaarden.

Hypotheekrente bij Centraal Beheer

Ben jij benieuwd naar de actuele rente van Centraal Beheer? Je vindt deze in onze hypotheekrentevergelijker. Kijk niet alleen naar de laagste rentes, maar check ook de voorwaarden.

Maximale hypotheek berekenen bij Centraal Beheer?

Bereken met onze rekentool wat je maximale hypotheek bij Centraal Beheer is.

Stappenplan

Hieronder vind je een stappenplan om je maximale hypotheek te berekenen bij Centraal Beheer.

Stap 1. Bereken hoeveel je kunt lenen.

Bereken hoeveel je kunt lenen. Stap 2. Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek.

Bereken welke maandlasten horen bij die maximale hypotheek. Stap 3. Maak een afspraak met een hypotheekadviseur. Het eerste gesprek is gratis.

Hypotheekvormen van Centraal Beheer

Bij Centraal Beheer kun je kiezen uit verschillende hypotheekproducten. Ga je verduurzamen? Dan kun je kiezen voor Centraal Beheer Groene Annuïteit of Groen Lineair. Dat is een leningdeel voor het financieren van energiebesparende maatregelen.

Centraal Beheer biedt de volgende hypotheekproducten aan:

Centraal Beheer Leef Hypotheek (annuïteiten, lineaire en aflossingsvrije hypotheek)

Centraal Beheer Groene Annuïteit

Centraal Beheer Groen Lineair

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde bedrag, zolang de rente niet verandert. Bij een lineaire hypotheek los je elke maand hetzelfde bedrag af. En je betaalt rente over het hypotheekbedrag dat je nog moet aflossen. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente. Je lost uiterlijk op de einddatum van de hypotheek je schuld af.

Over Centraal Beheer

Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer is opgericht in 1920 en is bekend van de campagne 'Even Apeldoorn bellen'. Centraal Beheer is een van de grootste verzekeraars in Nederland en is net als onder meer Interpolis, Zilveren Kruis en FBTO onderdeel van Achmea. De verzekeraar biedt pensioen-, levens- en schadeverzekeringen aan en financiele diensten voor particulieren, werknemers en bedrijven. Ook biedt Centraal Beheer administratieve dienstverlening en hulpverlening bij schade en risicomanagement.