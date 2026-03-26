Alle belangrijke afspraken op papier

In de Overeenkomst gezamenlijke koopwoning leg je alle afspraken vast die belangrijk zijn als je samen met vrienden een woning koopt. Zo staat in de overeenkomst hoe het eigendom is verdeeld: wie is eigenaar van welk deel? Je legt vast wat iedereen betaalt en hoe jullie de woning gaan onderhouden.

Met onze overeenkomst leggen jullie alle deze afspraken juridisch goed vast. Komen er toch problemen, dan biedt dit contract houvast. Zie het als een soort samenlevingscontract met de groep. De kosten voor het contract zijn €700 per hypotheekaanvraag. Voor deze overeenkomst hoef je niet naar de notaris.

Wanneer geldt de overeenkomst?

De overeenkomst geldt zodra jullie die allemaal hebben ondertekend. De overeenkomst wordt niet vastgelegd bij de notaris of in een openbaar register.

De overeenkomst geldt alleen voor de vriendengroep waarmee je het huis koopt. Als 1 van de vrienden zich er niet aan houdt, dan proberen jullie dit eerst onderling op te lossen. Lukt dit niet, dan kunnen jullie het meningsverschil voorleggen aan een onafhankelijke mediator. Of met het contract naar de rechter stappen.

Bewaar de overeenkomst goed

Jullie moeten de overeenkomst zelf goed bewaren. Zorg dat jullie allemaal een getekend exemplaar van de overeenkomst krijgen. Sla ook een digitale scan van de ondertekende versie op, en bewaar eventuele aanvullende afspraken.

Iedereen is hoofdelijk aansprakelijk

Houd er rekening mee dat je hoofdelijk aansprakelijk bent voor het hele hypotheekbedrag. Je bent dus niet alleen verantwoordelijk voor je eigen deel van de hypotheek. De bank kan ook bij jou aankloppen als één van je vrienden de hypotheek niet betaalt.

Kun je de eigendomsverhouding wijzigen in de overeenkomst?

Nee, dat kun je niet regelen door de overeenkomst te veranderen. De eigendomsverhouding ligt ook vast bij de notaris en kan alleen via de notaris veranderd worden.

Het huis verkopen: niet in de eerste 24 maanden

In de overeenkomst spreken jullie af dat iedere eigenaar de woning de eerste 24 maanden de woning zelf bewoont. In die periode mag het eigendomsaandeel in principe niet verkocht worden. Behalve bij zwaarwegende redenen. Denk aan overlijden, ernstige ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid, baanverlies waardoor lasten niet meer betaalbaar zijn, of een ernstig en duurzaam conflict.

Als één van de eigenaren toch wil verhuizen en de rest wil in de woning blijven wonen dan kan dat voor gedoe en kosten zorgen. Binnen 24 maanden je eigendomsaandeel verkopen kan met toestemming van de achterblijvers. Maar het uitgangspunt is dat jullie voor langere tijd gaan samenwonen.

Wat gebeurt er als iemand wil verhuizen?

Dan kunnen jullie besluiten om de woning samen te verkopen. Dit is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing.

Willen jullie dat niet? Dan moet de vertrekkende vriend zijn of haar woningdeel eerst aanbieden aan de andere bewoners. Dat staat in de overeenkomst. Kopen de achterblijvers het deel van de vertrekker en moeten ze hun hypotheek verhogen voor de aankoop? Dan betalen de achterblijvers deze kosten:

Hypotheekadvies €2600 per achterblijver.

Taxatierapport tussen €110 en €1000, afhankelijk van de soort taxatie.

Notariskosten ongeveer €2000.

Nieuwe Overeenkomst gezamenlijke woning €700.

Willen of kunnen de achterblijvers dat deel niet overnemen, dan mag de vertrekker zijn of haar woningdeel te koop zetten. De nieuwe koper betaalt de gebruikelijke kosten bij aankoop van een huis plus de inkomenstoets van de achterblijvers:

Hypotheekadvies €2600.

Notariskosten ongeveer €2000.

Taxatiekosten tussen €110 en €1000, afhankelijk van de soort taxatie.

Krediettoets achterblijvers €700 (bank toetst of achterblijvers hun hypotheek nog kunnen blijven betalen in de nieuwe samenstelling).

Nieuwe Overeenkomst gezamenlijke koopwoning €700.

De vertrekker kan een overbruggingskrediet aanvragen bij Triodos als dat nodig is. Dit kan alleen als de nieuwe hypotheek ook weer bij Triodos wordt afgesloten.

De inhoud van de overeenkomst zelf wijzigen: mag dat?

Nee, de overeenkomst is zorgvuldig opgesteld en juridisch getoetst. Wijzig je een onderdeel of laat je iets vervallen? Dan loop je het risico dat er in de toekomst een meningsverschil ontstaat omdat de afspraak niet duidelijk is.

Wil je toch iets wijzigen of een aanvullende afspraak maken? Maak hiervoor dan een extra bijlage en laat iedereen op de bijlage tekenen voor akkoord. Wij kunnen jullie hierbij niet helpen. Wil je advies? Neem dan contact op met een notaris, een financieel adviseur of een jurist. Vraag vooraf naar de kosten van het advies.