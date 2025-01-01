Maximale Vriendenhypotheek berekenen

Hypotheekadvies

Het eerste hypotheekgesprek is gratis. Je zit dan nog nergens aan vast. Kies je daarna voor de Vriendenhypotheek dan zijn de advieskosten €2600 per huishouden. Een huishouden kan uit 1 of 2 personen (een stel) bestaan.

Koop je met 3 vrienden een woning, dan betalen jullie dus 3 x €2600 advieskosten. Twee stellen die een Vriendenhypotheek afsluiten betalen 2 x €2600. Ondernemers betalen €400 extra.

Kosten overeenkomst

Bij een aanvraag voor de Vriendenhypotheek gebruik je de Overeenkomst gezamenlijke koopwoning om afspraken over de gezamenlijke woning netjes vast te leggen. Dit contract kost €700 per hypotheekaanvraag.

Koop je met 3 vrienden een woning, dan betalen jullie dus 1 x €700 voor de overeenkomst.

Aftrekbaar bij aangifte inkomstenbelasting

Kosten die direct nodig zijn om de lening (hypotheek) te verkrijgen, zoals de advieskosten, zijn aftrekbaar van de belasting. Kosten voor de overeenkomst niet.

Als 3 of 4 vrienden straks samenwonen zijn ze geen fiscaal partners voor de belasting. Twee eigenaren die een stel vormen kunnen dat wel zijn, maar de rest van een groep niet.

Lidmaatschap Consumentenbond

Kies je voor de Vriendenhypotheek? Dan heb je een Volledig & Vertrouwd lidmaatschap nodig. Dat kost €9,50 per maand per persoon. Met dit lidmaatschap kun je de Overeenkomst gezamenlijke koopwoning aanschaffen.

Daarnaast helpt het je om miskopen te voorkomen, te besparen op je vaste lasten en biedt het ondersteuning als je problemen hebt met een bedrijf. Je kunt het lidmaatschap maandelijks opzeggen.