Overbruggingskrediet: hoe werkt het?

Wie een nieuw huis koopt voordat het oude is verkocht en niet over voldoende eigen middelen beschikt, heeft een overbruggingskrediet nodig. Om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet moet je aantonen dat je de tijdelijk hogere woonlasten kunt dragen.

Wat is een overbruggingskrediet?

Een overbruggingskrediet is een lening om de periode te overbruggen waarin je een nieuw huis hebt gekocht, maar het oude huis nog niet is verkocht. De rente die je over het overbruggingskrediet betaalt, is doorgaans (maar niet altijd) iets hoger dan de rente over een ‘normale’ hypotheek. Deze rente is fiscaal aftrekbaar.

Overbruggingskrediet aflossen

Zodra het oude huis is verkocht, los je met de eventuele overwaarde eerst het overbruggingskrediet af. Dat zal de geldverstrekker ook van je verlangen. Blijft er daarna nog overwaarde over? Met het oog op de bijleenregeling is het fiscaal gezien aan te raden om daarmee de hypotheek op je nieuwe woning te verlagen.

Rekenvoorbeeld Mustafa verkoopt zijn oude woning voor €250.000. Hierop rust een hypotheek van €150.000. Bij de verkoop maakt hij €100.000 winst.

Het transport van de woning bij de notaris heeft nog niet plaatsgevonden.

Inmiddels heeft Mustafa al wel een nieuwe woning gekocht voor €300.000. De benodigde hypotheek van €200.000 is, gezien zijn inkomen, geen probleem.

Mustafa komt op dit moment echter €100.000 tekort, omdat hij de verkoopwinst op zijn oude huis nog niet in handen heeft. Om dit gat te overbruggen, sluit hij een overbruggingskrediet van €100.000 af. Zodra het transport van de oude woning bij de notaris plaatsvindt, lost hij het overbruggingskrediet af.

Wanneer krijg je overbruggingskrediet?

Meestal heb je 24 maanden de tijd om je huis (definitief) te verkopen. Een aantal banken heeft minder geduld. Ongeveer een derde van de geldverstrekkers biedt een overbruggingskrediet alleen als de oude woning op papier al is verkocht en de termijn van de ontbindende voorwaarden is verstreken. De voornaamste ontbindende voorwaarde is dat de aankoop van het oude huis niet doorgaat als de koper de financiering niet rond krijgt. Pas als de termijn van de ontbindende voorwaarden is verstreken, is de verkoop van de oude woning definitief.

Hoeveel krediet krijg je?

Is de woning (op papier) al verkocht? Dan is bij de meeste banken het overbruggingskrediet gelijk aan de behaalde verkoopprijs minus de restschuld minus de verkoopkosten. Veel banken stellen de verkoopkosten standaard op 3% van de verkoopprijs.

Is de woning nog niet verkocht of zijn de ontbindende voorwaarden nog niet verstreken? Dan houden de meeste banken een veiligheidsmarge van 10% aan. Je krijgt dan maximaal 90% van de getaxeerde verkoopwaarde minus de restschuld van de hypotheek op de oude woning.

Heb je deze 10% niet? Dan kun je eventueel dit bedrag meefinancieren in de hypotheek op de nieuwe woning. Zodra het geld van de verkoop van de oude woning binnen is, los je dit bedrag weer af. Let dan op of de risico-opslag wellicht omlaag kan.

Rente van overbruggingskrediet

Banken hanteren geen onderscheid naar risicoklasse, hypotheekvorm of rentevaste periode. Er is gewoon één tarief voor het overbruggingskrediet. De rente van deze aflossingsvrije lening is fiscaal aftrekbaar. Het hangt van de bank af of de rente voor de looptijd van de lening vaststaat of niet.

