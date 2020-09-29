Welke leningen zijn er voor VvE's om te verduurzamen?

VvE’s hebben verschillende mogelijkheden om verduurzaming te financieren. In de tabel hieronder zie je de belangrijkste verschillen. Zo kun je snel bepalen welke lening het beste bij je situatie past.

Lening Voor wie Leenbedrag Rente Stimuleringslening VvE Als je gemeente het aanbiedt €2500-€65.000 per woning Verschilt per gemeente VvE Energiebespaarlening Vanaf 2 appartementen Tot €35.000 per woning 3,66%-4,13% Onderhoudsfonds VvE Vanaf 8 appartementen €50.000-€65.000 per woning 6,20%

Peildatum rente: 29-04-26

Wanneer kies je de Stimuleringslening VvE?

Kies deze lening als je onderhoud wilt combineren met energiebesparing. Zoals dakrenovatie met isolatie. Je kunt de lening afsluiten als jouw gemeente hem aanbiedt. Voorwaarden en rente verschillen per gemeente.

Deze lening heeft meestal de laagste rente. Bij veel gemeentes ligt het tussen de 2% en 3% (peildatum 29-04-2026). Je vraagt hem aan via SVn.

Stimuleringslening kleine VvE

Voor VvE's met maximaal 7 appartementen.

Minimaal €2.500 en maximaal €25.000 per woning.

NHG mogelijk.

Stimuleringslening grote VvE

Voor VvE’s met minimaal 8 appartementen.

Minimaal €50.000 per VvE.

Maximaal €65.000 per appartement.

Wanneer kies je de VvE Energiebespaarlening?

Kun je de Stimuleringslening niet afsluiten? Kies dan de VvE Energiebespaarlening als je met minimaal 2 appartementen wilt verduurzamen. Het maximum is €35.000 per woning.

De rente hangt af van de looptijd van de lening. Bij een looptijd van 10 jaar betaal je 3,66% (peildatum 29-04-2026). Je sluit de lening af via het Nationaal Warmtefonds.

Wanneer kies je het Onderhoudsfonds VvE's?

Biedt jouw gemeente de Stimuleringslening grote VvE niet aan? Dan kun je gebruikmaken van het landelijke Toekomstbestendig onderhoudsfonds VvE’s. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij de Stimuleringslening.

Hoe vraag je een VvE lening aan?

Je kunt alleen lenen als de VvE akkoord gaat. Dit gebeurt via een vergadering. Laat een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) maken. Hiermee laat je zien wat er de komende jaren nodig is. Kies een passende lening. Dien de aanvraag in. Start met de werkzaamheden na goedkeuring.

Wat kost een VvE lening per maand?

Je betaalt de lening via de maandelijkse VvE-bijdrage. De kosten hangen af van het leenbedrag, de rente en de looptijd. Onder voorwaarden is jouw aandeel in de betaalde rente van de VvE aan de geldverstrekker aftrekbaar.

Verkoop je je woning, dan neemt de nieuwe eigenaar de VvE-bijdrage over. De schuld blijft dus bij de woning.

Lening om hogere VvE-bijdrage te betalen

Meestal stijgt de VvE-bijdrage om de rente en aflossing van de lening te kunnen betalen. Kun je die hogere bijdrage niet betalen? Bij het Warmtefonds kun je een aanvullende lening aanvragen.

Dit is een aflossingsvrije lening met 0% rente.

Je krijgt een maandelijkse uitkering om de hogere VvE-bijdrage te betalen.

Je hoeft de VvE hier niet over te informeren.

Je lost deze lening pas af als je je appartement verkoopt.

Welke subsidies kun je combineren met een VvE lening?

Subsidies verlagen de kosten van verduurzaming en kun je vaak combineren met een lening. Hierdoor vallen je totale kosten lager uit. Je kunt denken aan: