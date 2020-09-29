Ellen Kloor Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:1 mei 2026
VvE’s hebben verschillende mogelijkheden om verduurzaming te financieren. In de tabel hieronder zie je de belangrijkste verschillen. Zo kun je snel bepalen welke lening het beste bij je situatie past.
|Lening
|Voor wie
|Leenbedrag
|Rente
|Stimuleringslening VvE
|
Als je gemeente het aanbiedt
|€2500-€65.000 per woning
|Verschilt per gemeente
|
VvE Energiebespaarlening
|Vanaf 2 appartementen
|
Tot €35.000 per woning
|3,66%-4,13%
|Onderhoudsfonds VvE
|Vanaf 8 appartementen
|
€50.000-€65.000 per woning
|6,20%
Peildatum rente: 29-04-26
Kies deze lening als je onderhoud wilt combineren met energiebesparing. Zoals dakrenovatie met isolatie. Je kunt de lening afsluiten als jouw gemeente hem aanbiedt. Voorwaarden en rente verschillen per gemeente.
Deze lening heeft meestal de laagste rente. Bij veel gemeentes ligt het tussen de 2% en 3% (peildatum 29-04-2026). Je vraagt hem aan via SVn.
Kun je de Stimuleringslening niet afsluiten? Kies dan de VvE Energiebespaarlening als je met minimaal 2 appartementen wilt verduurzamen. Het maximum is €35.000 per woning.
De rente hangt af van de looptijd van de lening. Bij een looptijd van 10 jaar betaal je 3,66% (peildatum 29-04-2026). Je sluit de lening af via het Nationaal Warmtefonds.
Biedt jouw gemeente de Stimuleringslening grote VvE niet aan? Dan kun je gebruikmaken van het landelijke Toekomstbestendig onderhoudsfonds VvE’s. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij de Stimuleringslening.
Je betaalt de lening via de maandelijkse VvE-bijdrage. De kosten hangen af van het leenbedrag, de rente en de looptijd. Onder voorwaarden is jouw aandeel in de betaalde rente van de VvE aan de geldverstrekker aftrekbaar.
Verkoop je je woning, dan neemt de nieuwe eigenaar de VvE-bijdrage over. De schuld blijft dus bij de woning.
Meestal stijgt de VvE-bijdrage om de rente en aflossing van de lening te kunnen betalen. Kun je die hogere bijdrage niet betalen? Bij het Warmtefonds kun je een aanvullende lening aanvragen.
Subsidies verlagen de kosten van verduurzaming en kun je vaak combineren met een lening. Hierdoor vallen je totale kosten lager uit. Je kunt denken aan: