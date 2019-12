De groenste energieleverancier

De groenste stroom

De allergroenste energieleveranciers leveren bijna alleen maar stroom die is opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Zij werken actief mee aan de transitie naar een schone energievoorziening.

Dit zijn de winnaars:

EasyEnergy

Energie VanOns

Om | nieuwe energie

Pure Energie

Vrijopnaam

Als je in de Energievergelijker het filter 'Duurzaamheidsscore' op minimaal een 9 zet, komen deze leveranciers vanzelf naar boven. Producten met stroom uit duurzame bronnen - van de duurzaamste leveranciers - krijgen het predicaat 'Groenste stroom'.

Rapportcijfers energieleveranciers

11 leveranciers scoren hoger dan een 8

Dit zijn de leveranciers die meewerken aan de overgang naar een schone energievoorziening. Wil je daar ook aan bijdragen? Stap dan over naar een van deze bedrijven.

In onze Energievergelijker staat een duurzaamheidsscore bij elk energiecontract. Wil je groene stroom? Zet het filter 'Duurzaamheidsscore' in de vergelijker dan minimaal op een 7,5.

De voldoendes

Een aantal grote bedrijven, zoals Vattenfall (Nuon) en Eneco, vallen in de middenmoot. Deze bedrijven zijn vaak nog geworteld in de vervuilende fossiele energie, maar investeren ook in energie uit hernieuwbare bronnen.

De onvoldoendes

Scoort een energieleverancier een onvoldoende, dan overschaduwt de betrokkenheid bij kolen- of kerncentrales eventuele duurzame initiatieven. Kenmerkend voor deze leveranciers is dat ze grijze stroom inkopen, maar als groen leveren. Ze 'vergroenen' grijze stroom met groene stroom-certificaten.

Hoe wij vergelijken

We beoordelen 31 energieleveranciers en bepalen de duurzaamheid van de bedrijven met straf- en duurzaamheidspunten.

Het opwekken van stroom kan met verschillende brandstoffen en technieken. Energieleveranciers zijn verplicht om per stroomcontract te vermelden hoe de stroom is opgewekt. De keuzes die leveranciers daarin maken, maken een groot verschil voor het milieu, het klimaatprobleem en de toekomst van de elektriciteitsvoorziening.

Overstappen naar een groene leverancier?

Check in onze energievergelijker de duurzaamheid en kijk welke leverancier in jouw situatie het goedkoopste is.

Niet overstappen?

Ben je net overgestapt of wil je niet overstappen? Ook dan kun je bijdragen aan duurzaamheid en tegelijk flink besparen op je energierekening. Lees onze tips om energie te besparen. Met zonnepanelen op je huis kun je zelfs al je eigen stroom duurzaam zelf opwekken.

Op je gasverbruik valt veel te besparen door een betere cv-ketel en vooral ook door je cv-ketel goed af te stellen en te laten onderhouden.

