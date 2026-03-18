Archief Zonnepanelen

Zonnepanelen verzekeren
Zonnepanelen vallen onder de dekking van je opstalverzekering. Waar moet je op letten als je je zonnepanelen wilt verzekeren?
Zonnepanelen vallen onder de dekking van je opstalverzekering. Waar moet je op letten als je je zonnepanelen wilt verzekeren?
Volgens sommige berichten in de media kunnen zonnepaneleneigenaren met een vast contract ook na 2027 gebruik blijven maken van de salderingsregeling. Lees hier hoe dit zit.
Bij aankoop van zonnepanelen moet je vaak een aanbetaling doen. Wat is redelijk en hoe kun je de risico's beperken?
Aan je zonnepanelen kun je een thuisbatterij koppelen. Dat is een grote batterij die opgewekte stroom opslaat. Handig, maar is het ook verstandig?
Wat kosten zonnepanelen in 2026? En hoeveel leveren ze op? Bekijk de gemiddelde prijs per eenheid en bereken je opbrengst.
Zonnepanelen hebben voor- en nadelen. Ontdek de belangrijkste en bepaal of zonnepanelen iets zijn voor jou.
Als zonnepanelen vuil worden, brengen ze minder op. Gelukkig dus maar dat het hier meestal regelmatig regent. Zo spoelt het meeste vuil vanzelf van zonnepanelen af. Soms kan het toch nodig zijn om ze schoon te maken.
Ben je geïnteresseerd in een zonneboiler? Een zonneboiler is een investering die zich misschien sneller terugverdient dan je zou denken.
Wil je samen met buurtgenoten duurzame energie opwekken via zonnepanelen? Dan kun je subsidie aanvragen met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).
De afmetingen van zonnepanelen verschillen. Welke soorten en formaten zijn verkrijgbaar?
Ook met een huurhuis kun je profiteren van zonnepanelen. Welke situatie is op jou van toepassing?
Wat komt er allemaal kijken bij de installatie van zonnepanelen? We vertellen waar je op moet letten bij het kiezen van een installateur.
Als een deel van je zonnepanelen in de schaduw ligt, is dat slecht voor de opbrengst van je hele systeem. Wat kun je doen?
Hoe zit het met garantie op zonnepanelen en de andere onderdelen van de zonnestroominstallatie? En hoe zit het met je verzekering?
Zonnepanelen moeten lang meegaan en dus van goede kwaliteit zijn. Waar kun je op letten?
Moet je zonnepanelen schoonmaken? Is een thuisbatterij een goed idee? Wij beantwoorden veelgestelde vragen over zonnepanelen.
We laten zien welke verschillende soorten zonneboilers er zijn.
Hoe werkt een zonneboiler precies en waar moet je op letten bij de aanschaf?
Je wilt zonnepanelen. Maar hoeveel heb je er nodig? We leggen uit hoe je dat berekent en waar je op moet letten.
Subsidie op de aankoop van zonnepanelen zul je niet snel meer vinden. Er zijn wel gunstige leningen voor zonnepanelen. En soms hebben gemeenten speciale regelingen.