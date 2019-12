Startpage.com: googlen met behoud van privacy

Eerste indruk|Startpage.com noemt zich een privacyvriendelijke zoekmachine. Via de site zoek je via een omweg in Google, zonder de Google-database te ‘voeden’ met jouw hoogstpersoonlijke zoekvragen.

Update november 2018

We bekeken Startpage.com voor het eerst in april 2017, vanwege een aantal vernieuwingen zoals de ‘Anonieme Weergave’-proxy hebben we dit artikel eind 2018 geüpdatet.

Conclusie

Gebruik je de Google zoekmachine maar ben je bezorgd om je privacy? Met Startpage.com gebruik je Google anoniem en zonder sporen. Zo voed je Google niet met (zeer) persoonlijke informatie. De zoekmachine is daarnaast wat ‘kaler’ dan Google. Bij Google zie je bijvoorbeeld ook recente nieuwsberichten over het onderwerp in de resultaten, bij Startpage.com krijg je die niet te zien. Die ‘extra’s’ zijn soms leuk en handig, maar je hebt ze meestal niet nodig.

Waarom niet gewoon googlen?

Hoe meer Google van je weet, des te meer ze aan je kunnen verdienen. Als je Google gebruikt voed je de zoekmachine met waardevolle informatie over jouw leven. Daardoor kan het bedrijf beter advertenties op jou afstemmen, en daar betalen adverteerders grof geld voor.

Googlen via een omweg

Via Startpage.com zoek je via een proxy in de Google-zoekmachine. Omdat Google op deze wijze jouw computer niet kan bestuderen, kan de zoekmachine ook geen gegevens van je verwerken en combineren.

Een nadeel is soms dat de resultaten niet automatisch op jou (en je locatie) zijn afgestemd. Startpage registreert wel in welk land je zoekt, maar niet in welke stad je bent. Dus als je met Startpage.com een dierenarts nabij zoekt, moet je zelf je stad in je zoekvraag verwerken, bijvoorbeeld: dierenarts + Schiedam. Google weet al precies waar je bent, dus bij Google is ‘dierenarts’ genoeg.

Het verdienmodel van Startpage: het toont net als Google banners bij de zoekresultaten, maar die zijn veel minder op de gebruiker afgestemd. Ze leveren Startpage minder op, maar de site houdt er genoeg aan over.

Anonieme weergave

Via Startpage.com kun je pagina's ook anoniem bekijken. Naast elk zoekresultaat staat een link voor ‘Anonieme weergave’. Klik deze aan om de site via de proxy van Startpage te bekijken. De paarse rand om de site laat duidelijk zien dat je de site via de proxy van startpage bekijkt.

Startpage probeert de pagina zo volledig mogelijk te laten zien en tegelijkertijd je privacy zo goed mogelijk te beschermen. Technieken zoals JavaScript maken dat lastig. Daarmee maken websites bijvoorbeeld fraaie functionaliteiten. Maar de techniek wordt ook gebruikt om tracking cookies op je pc te plaatsen.

Eerst schakelde Startpage JavaScript volledig uit. Dat is goed voor je privacy, maar hierdoor werken veel pagina’s niet meer goed. Nu past Startpage de JavaScript-functies aan waardoor je anoniemer blijft en de website beter werkt.

Ga er echter niet vanuit dat je alles kunt in deze anonieme modus. Inloggen bij websites kan bijvoorbeeld niet, en een cookiewall zorgt er soms ook voor dat de site niet meer werkt.

Je kunt in Startpage ook specifiek zoeken naar afbeeldingen en deze afbeeldingen anoniem (via een proxy) bij de bron bekijken.

Nog meer privacy bij het surfen

Let op: niet alleen de Google maar ook de browser waarmee je websites bezoekt kan jouw surfgedrag registreren. Deze tips geven je meer privacy:

Gebruik de privémodus,dan bewaart de browser je surfgedrag niet.

Gebruik je Google Chrome? Zorg dat je niet bent ingelogd met je Google-account tijdens het surfen (in dat geval even uitloggen).

Sommige browsers beschermen je privacy beter dan anderen.

