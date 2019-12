ProtonVPN: VPN-dienst met gratis optie

Richtprijs €4/€8/€24 per maand of gratis optie

ProtonVPN wil zich onderscheiden op privacygebied. Voor de betaalde varianten zijn er genoeg alternatieven die voor een vergelijkbare prijs eveneens vergelijkbare privacyvoorwaarden aanbieden, zie de lijst op www.privacytools.io. Vooral het gebrek aan eigen mobiele apps en macOS-software is momenteel nog een groot minpunt.

Als het gaat om de gratis variant, dan lijkt ProtonVPN een van de betere keuzes op dit moment: betere privacyvoorwaarden dan de concurrentie, geen maandelijkse datalimiet en een acceptabele snelheid.

Beveiligde verbinding met VPN

Met een VPN-dienst breng je een beveiligde verbinding tot stand met computer (server) van een VPN-aanbieder. Internetverkeer van en naar je computer is dan niet makkelijk meer herleidbaar aan de hand van een uniek nummer (IP-adres). Zo kunnen onder meer internetproviders, overheidsdiensten en advertentiebedrijven niet meer zien welke websites je bezoekt.

Sinds kort heeft het bedrijf dat we kennen van extra veilige e-mail, ProtonMail, ook een VPN-dienst.

Proton: naast mail nu ook VPN

Er zijn veel VPN-aanbieders, die we niet allemaal uitgeprobeerd hebben, maar ProtonVPN verdient extra aandacht omdat de e-maildienst daarvan zich positief onderscheid op het gebied van privacy en veiligheid.

Voor hun VPN-dienst biedt Proton betaalde varianten (€4/€8/€24 per maand) en een gratis optie. Gratis VPN-diensten zonder nadelen of beperkingen bestaan niet. Voor Proton VPN Free lijken de beperkingen mee te vallen en daarmee een extra reden om de dienst te bekijken.

Snelheid

ProtonVPN geeft aan dat je met de gratis dienst lagere snelheden haalt dan bij hun betaalde abonnementen en het aantal servers waarmee je kunt verbinden is beperkt tot 3 landen (Japan, Nederland en de USA), tegen 14 landen voor de betaalde variant.

De Windows-software van ProtonVPN geeft duidelijk weer hoe druk het is op iedere server waarover het bedrijf beschikt. En hoewel bij onze tests de gratis servers duidelijk voller zaten dan de betaalde, haalden we altijd tientallen Mbit/s. Voldoende voor vlot internetten en hoge kwaliteit video kijken. De gratis dienst biedt geen ondersteuning voor bittorrent en aanverwante programmas (peer2peer of p2p genoemd); dat had duidelijker vermeld mogen worden.

Mocht de dienst in de komende maanden flink populairder worden, dan is het vooral voor de gratis variant de vraag of de snelheid hoog genoeg blijft.

Gemak, macOS en apps

De software voor Windows is makkelijk te gebruiken. De installatie en het inschakelen van de VPN-verbinding wijzen zichzelf. Je kiest een server in een land uit en klikt op 'connect'.

Jammer genoeg heeft ProtonVPN nog geen eigen software voor macOS, iPhone of Android. Op deze apparaten moet je de VPN-verbinding handmatig instellen via OpenVPN, wat meer gedoe is. Het bedrijf geeft wel aan dat de software voor andere apparaten in ontwikkeling is.

Privacy voorop

ProtonVPN wil zich vooral onderscheiden op privacygebied. Voor veel internetters is het beschermen van hun privacy dé reden om VPN te gebruiken. Toch is de ene VPN de andere niet. Daarbij spelen 2 zaken een rol:

Vertrouw je het bedrijf en de overheid(sdiensten) van het land waar het bedrijf gevestigd is.

Over welke (technische) mogelijkheden beschikt de dienst om je privacy te beschermen.

ProtonVPN zegt dat ze geen informatie over gebruikers en hun internetgebruik opslaan, anders dan een tijdstip van de laatste VPN-sessie.

Het bedrijf is gevestigd in Zwitserland en naast dat dit land goede privacyregels kent, maakt het geen deel uit van een samenwerkingsverband met de Verenigde Staten, zoals de '5, 9 en 14 eyes'.

Extra privacy-opties

De Windows-software van ProtonVPN beschikt over een 'kill-switch'. Deze zorgt ervoor dat de internetverbinding wordt afgesloten als de VPN-verbinding (tijdelijk) wegvalt.

In de pakketten vanaf $8 per maand is er ‘Secure core’. Dat houdt in dat VPN-verbindingen via een extra punt in IJsland, Zweden of Zwitserland wordt geleid. Dit zou de privacy verder verhogen, vooral als je verbindt naar een server binnen de '5 en 9 eyes' landen.

Gratis alternatieven

Een gratis alternatief voor ProtonVPN is Windscribe. Het heeft een datalimiet van 10GB/maand, terwijl ProtonVPN geen maandelijkse limiet kent. 10GB kan genoeg zijn als je niet elke dag VPN wil gebruiken. Windscribe is gevestigd in Canada, dus als je niet vertrouwt op overheden die nauwe banden hebben met de VS, valt Windscribe af.

Voor Tunnelbear geldt hetzelfde: gevestigd in Canada en bovendien kent het een nog krappere datalimiet: 500 MB/maand. Voor de combinatie gratis en de beste privacyvoorwaarden of geen datalimiet kom je al snel uit bij ProtonVPN.

