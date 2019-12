Nieuwe variant helpdeskfraude: Google en Ziggo

De Consumentenbond kreeg eind juli een melding van een vorm van oplichting die erg lijkt op de zogenoemde Microsoftbellers. In deze andere variant van helpdeskfraude gaat het om nepmedewerkers van Google, Ziggo en misschien ook andere internetproviders. Je wordt gebeld met de mededeling dat je computer besmet is met virussen of dat je getroffen bent door hackers. Ga er niet op in.

Betaalgegevens onderscheppen

In de melding die wij kregen, boden de criminelen uit naam van Google en Ziggo Technical Service voor een luttele €2 aan de veiligheidsproblemen op te lossen. Ook zouden ze levenslange garantie bieden op bescherming tegen nieuwe problemen. Het lijkt misschien alsof het betalen van een klein bedrag als €2 geen kwaad kan. Maar om de computerproblemen op te lossen, vragen de criminelen toegang tot je computer via TeamViewer. Ze kunnen dan ook meekijken met de betaling. Zo kunnen ze achter je creditcardnummer of inloggegevens van je bank komen.

Windows blokkeren

In het begin lijken de criminelen vooral de helpende hand te willen uitsteken. Maar gedurende het gesprek wordt de toon steeds dwingender. Bij het niet willen afgeven van de gevraagde betaalgegevens kan de taal zelfs dreigend worden. De internetverbinding zou worden afgesloten als de problemen niet worden opgelost. Als dat niet genoeg indruk maakt, kan zelfs Windows op slot worden gezet, zoals bij de melder van deze nieuwe variant gebeurde. Een bezoek aan de computerwinkel was nodig om de pc weer aan de praat te krijgen.

Voorkomen

Als Ziggo of een andere provider een virusbesmetting constateert die bijvoorbeeld zorgt voor het versturen van spam, kunnen ze je internetverkeer tijdelijk afsluiten. Hoe dan ook is het niet verstandig om op telefoontjes over virussen in te gaan. Twijfel je toch, hang dan op. Bel zelf je provider op hun publieke telefoonnummer en vraag of er wat over jouw aansluiting bekend is met betrekking tot virussen. Bekijk meer tips over het voorkomen van telefonische phishing en het beperken van de gevolgen ervan.

Lees ook: