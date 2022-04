Online lezen: veelgestelde vragen

Wat is 'online lezen'?

Bij het onderdeel Boeken & Bladen kun je online al je gidsen en e-books van de Consumentenbond lezen. Dit kan op je tablet, smartphone of op je pc. Heb je een abonnement op een gids (tijdschrift) van de Consumentenbond? Dan zijn die uitgaven gratis digitaal voor jou beschikbaar.

Hoe lees ik online?

Ga naar Online lezen. Dit is ook bereikbaar door bovenin naar Boeken & Bladen te gaan. Om toegang te krijgen, moet je een Consumentenbond-account hebben. Hiermee kun je inloggen. Daarna zijn de uitgaven waar je recht op hebt beschikbaar.

Heb je nog geen account? Maak dan een Consumentenbond-account aan.

Wat kan ik online lezen?

Je kunt alle digitale publicaties waar jij recht op hebt online lezen. Dat zijn de e-books die je hebt gekocht en tijdschriften waar je een abonnement op hebt.

Je kunt tijdschriften online lezen zolang je een abonnement of lidmaatschap hebt. Heb je een abonnement op bijvoorbeeld de Gezondgids en zeg je die op? Dan kun je de Gezondgids niet meer online lezen. Zeg je het lidmaatschap op waarmee je recht had op de papieren Consumentengids of de digitale variant? Dan is het ook niet meer mogelijk om de Consumentengids online te lezen.

Kan ik ook een digitaal abonnement nemen?

Ja, het is mogelijk om een digitaal abonnement te nemen. Onze gidsen zijn dan gedurende de looptijd van het abonnement online te lezen. Ga voor de mogelijkheden naar Boeken & Bladen (scroll iets verder naar beneden tot je het kopje 'Abonnementen' ziet).

Waar zijn mijn eerder gekochte publicaties?

Zijn tijdschriften of e-books die je eerder hebt gekocht niet zichtbaar in je 'Online lezen'-omgeving? Neem dan contact op met onze klantenservice via 070 - 445 45 45.

Geef je lidnummer en de gekochte titels door. Dan zorgen we dat deze zo snel mogelijk worden toegevoegd. Laat hierbij weten of je deze publicaties via onze webwinkel of via de Kiosk-app hebt aangeschaft.

Kan ik de publicaties ook uitprinten of downloaden?

Nee, dat kan niet. De publicaties zijn alleen online te lezen.