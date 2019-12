Vergelijk en stap over

Zorgvergelijker

Via onze Zorgvergelijker ontdek je welke zorgverzekering, dekking en premie het beste bij je passen. In enkele stappen zie je of je verzekerd bent voor wat je echt nodig hebt en wat je eventuele besparing is. Daarna stap je eenvoudig over.

Besparen op energiekosten

Wil je moeiteloos overstappen naar een voordeligere energieleverancier? Dat kan met de Energievergelijker van de Consumentenbond. Een aantal keer per jaar kun je je ook inschrijven voor het Energiecollectief van de Consumentenbond. Energieleveranciers kunnen dan mee doen aan de energieveiling. De energieleverancier met het scherpste bod wordt voorgelegd aan de consumenten die zich hebben ingeschreven. Zo kun je eenvoudig overstappen naar een energieleverancier die voordeliger kan uitpakken.

Autoverzekeringvergelijker

Premies van autoverzekeringen verschillen flink, dus wie een beetje speurt kan besparen. Op de website van de Consumentenbond kun je de premies van verschillende aanbieders van een autoverzekering vergelijken en meteen overstappen. Switchen van autoverzekering kan al in een paar eenvoudige stappen.

Voordelig bellen, internetten en televisie kijken

Ben je niet meer tevreden over de aanbieder van je internet, televisie en telefonie? Of denk je dat je meer kunt krijgen voor hetzelfde geld? Bekijk de actuele prijzen en stap meteen over naar een nieuwe aanbieder.

Bekijk alle vergelijker- en overstapservices van de Consumentenbond.