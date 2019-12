Waarom laten we webwinkelprijzen zien?

Het vergelijken van prijzen is lastig en kost een hoop tijd. De Consumentenbond helpt je hierbij door bij elk product de meest recente prijzen van webwinkels te laten zien. Je vindt de prijzen bij de producten in onze vergelijkers, bekijk een voorbeeld in de televisievergelijker.



Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond om de prijzen in te zien. Ook kan iedereen producten via onze website bij webwinkels bestellen.

Hoe komen we aan de webwinkelprijzen?

Voor het bijhouden van de webwinkelprijzen werkt de Consumentenbond samen met Kieskeurig.nl. Kieskeurig.nl onderhoudt de contacten met de webwinkels en stelt de verwijzing naar de webwinkels beschikbaar.

Actualiteit webwinkelprijzen

In ongeveer 60 populaire productgroepen kun je de prijzen van zo'n 500 webwinkels met elkaar vergelijken. De prijzen worden meerdere malen per dag ververst en zijn dus altijd actueel. De webwinkels geven zelf hun voorraad en levertijd door. Dit is niet altijd correct. Bij beperkt verkrijgbare producten (door weinig winkels aangeboden) of producten met een langere levertijd raden we je aan de winkel te bellen om navraag te doen over de daadwerkelijke levertijd.

Selectie & controle van webwinkels

Alle webwinkels kunnen opgenomen worden in de prijsvergelijking. Wel moet een webwinkel voldoen aan een aantal eisen. Webwinkels worden onder andere getoetst op:

informatievoorziening

goede bereikbaarheid

juiste voorraadinformatie

voldoende betaalmogelijkheden

beveiligde verbinding bij afrekenen

inschrijving Kamer van Koophandel

Deze toetsing wordt op onregelmatige basis herhaald. Daarnaast pikken we de signalen op van consumenten, fabrikanten, webwinkels, fora en nieuwsberichten. Webwinkels die niet voldoen aan de eisen, worden van deelname uitgesloten.



De prijzen die we tonen zijn betrouwbaar en worden op geen enkele manier beïnvloed door de webwinkels.

Keurmerken

We laten zien of een webwinkel het keurmerk Thuiswinkel Waarborg en het Webshop Keurmerk heeft. Webwinkels met deze keurmerken hanteren algemene voorwaarden die met ons zijn afgesproken. Heb je een geschil met een webwinkel die bij een van de twee keurmerken is aangesloten, dan kun je naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen.



Wij tonen ook webwinkels zonder keurmerk. Alle deelnemende webwinkels worden gecontroleerd en worden niet zo maar opgenomen. Maak zelf de afweging hoe belangrijk je een keurmerk vindt.

Probleem met de webwinkel?

Via onze website kun je direct doorklikken naar webwinkels en je bestelling plaatsen. Bij alle webwinkels geven wij een indicatie van de levertijd in dagen. Heb je de bestelling niet binnen deze termijn ontvangen, neem dan contact op met de webwinkel.



Reageert de webwinkel niet zoals je mag verwachten, of loop je tegen een ander probleem aan met je aankoop? Weet dan dat je bij een aankoop via een webwinkel een aantal extra rechten ten opzichte van een aankoop in een gewone winkel hebt, bijvoorbeeld het recht van retour.

Vragen of klachten over webwinkels?

Met vragen, meldingen of klachten kun je contact met ons opnemen. Je kunt jouw klacht over een bedrijf ook melden op klachtenkompas.nl (initiatief van de Consumentenbond).