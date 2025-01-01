NinjaDubbele Airfryer XXL 7,6 Liter 2025 model DZ300EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1470 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 5 royale porties van ruim 250 gram. In elke kookzone past maximaal 730 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 32 x 40 x 37 cm (hoogte x breedte x diepte). Het is een zware airfryer met een gewicht van 8 kg. Het snoer is vrij kort (81 cm).