Tristar-airfryer kopen

Of je nu een Tristar Crispy Fryer zoekt met een digitaal scherm of zonder, we hebben ze in de vergelijker. En ook kun je kiezen voor een lichtgewicht fryer, of 1 waar extra veel in past.

Voordat je een Tristar Crispy Fryer gaat kopen, let je op dat soort zaken. Je kunt daarom in onze vergelijker filteren op eigenschappen die voor jou belangrijk zijn.

Maak je vaak snacks klaar voor veel personen? Kies dan voor een XXL-airfryer. Bak je enkel voor jezelf of 2 personen, dan heb je aan een Mini Crispy Fryer genoeg.

Wil je meer verschillende dingen kunnen bereiden? Dan kun je denken aan een multifunctionele airfryer-oven.

Tristar-airfryers getest

Natuurlijk wil je ook weten hoe goed de airfryers van Tristar het nu doen. Want slappe frietjes, daar houdt niemand van.

Wij testen regelmatig airfryers. En dus ook airfryers van Tristar. We beoordelen de klaargemaakte snacks en de snelheid, het gebruiksgemak en energiegebruik van het apparaat. Ook beoordelen we de constructie en veiligheid. Zo kunnen we je laten zien welke Tristar-airfryer voor jou het beste is.

Je bekijkt en vergelijkt de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap.

Tristar-airfryers vergelijken

Naast de testresultaten vergelijk je ook andere punten met elkaar. Bijvoorbeeld hoeveel frites erin passen, de meegeleverde extra's, afmetingen of gewicht. Op deze manier vind je de Tristar-airfryer die het best aan jouw wensen voldoet. En je kunt hem meteen via de vergelijker online bestellen bij een webshop van je keuze.