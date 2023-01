Het bekende merk voor klein-huishoudelijke producten heeft natuurlijk ook airfryers in verscheidene vormen en maten. We helpen je een goede kiezen.

Tefal-airfryers getest

In de test hebben we verschillende airfryers van Tefal beoordeeld. We kijken natuurlijk naar hoe goed ze patat, snacks, cake en quiche maken, maar ook hoe makkelijk en snel dat gaat. En hoeveel energie erbij verbruikt wordt. Door de Tefal-airfryers net als de andere aifryers te onderwerpen aan de test, kunnen we je laten zien welke airfryer het best is.

Tefal-airfryer kopen

Bij Tefal kun je kiezen uit verschillende soorten heteluchtfriteuses. Er zijn ronde en vierkante modellen. Airfryers met en zonder grill. Of een combinatie van een Tefal-airfryer met oven. En de ene airfryer bedien je digitaal en de ander analoog.

Ook in grootte verschillen ze. In een Tefal airfryer XXL past natuurlijk meer dan in een gewone. Handig voor als je vaak voor meerdere mensen eten bereidt. Ben je maar met zijn tweetjes, dan kun je kiezen voor een Compact model heteluchtfriteuse van Tefal.

Voordat je een Tefal-aifryer gaat kopen, kun je op bovenstaande dingen letten. Misschien zijn er ook nog andere punten voor jou van belang.

Tefal-airfryers vergelijken

Je kunt de airfryers van Tefal vergelijken op de eerder genoemde punten. Maar je kunt ook letten op bijvoorbeeld het gewicht. Dat is belangrijk als je de airfryer niet op het aanrecht kunt laten staan, maar steeds opbergt. Of vergelijk de prijzen. Dan vind je een airfryer die goed binnen je budget past.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je de testresultaten. Dan kun je er zeker van zijn dat de Tefal-airfryer van je voorkeur ook de beste lekkernijen maakt.