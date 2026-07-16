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Tefal-airfryers

Laatste update van de test: 16 juli 2026|

Het bekende merk voor klein-huishoudelijke producten heeft natuurlijk ook airfryers in verscheidene vormen en maten. We helpen je een goede kiezen.

Keuzehulp

  • Tefal Easy Fry Silence XXL EY8421 7L
    TefalEasy Fry Silence XXL EY8421 7L
    Dubbele airfryer: Nee|34x30x41 cm
  • Tefal Easy Fry Silence XXL EY8428 7L
    TefalEasy Fry Silence XXL EY8428 7L
    Dubbele airfryer: Nee|34x30x41 cm
  • Tefal Easy Fry Silence XXL EY846H 7L
    TefalEasy Fry Silence XXL EY846H 7L
    Dubbele airfryer: Nee|34x30x41 cm
  • Tefal Easy Fry Silence XXL EY8468 7L
    TefalEasy Fry Silence XXL EY8468 7L
    Dubbele airfryer: Nee|34x30x41 cm
  • Tefal Easy Fry Smart & Silence XXL EY876D 7L
    TefalEasy Fry Smart & Silence XXL EY876D 7L
    Dubbele airfryer: Nee|34x30x41 cm
  • Tefal Easy Fry Infrared EY832H
    TefalEasy Fry Infrared EY832H
    Dubbele airfryer: Nee|33x28x42 cm
    Expert review
  • Tefal Dual Easy Fry Flex Black EY9228E0
    TefalDual Easy Fry Flex Black EY9228E0
    Dubbele airfryer: Ja|31x48x38 cm
  • Tefal Easy Fry Infrared EY8328
    TefalEasy Fry Infrared EY8328
    Dubbele airfryer: Nee|33x28x42 cm
    Expert review
  • Tefal Dual Easy Fry Flex Inox EY922DE0
    TefalDual Easy Fry Flex Inox EY922DE0
    Dubbele airfryer: Ja|31x48x38 cm
  • Tefal Easy Fry Silence Black EY5528
    TefalEasy Fry Silence Black EY5528
    Dubbele airfryer: Nee|35x28x40 cm
  • Tefal Easy Fry Smart & Silence Black EY5728
    TefalEasy Fry Smart & Silence Black EY5728
    Dubbele airfryer: Nee|35x28x40 cm
  • Tefal Easy Fry Silence Coal EY551H
    TefalEasy Fry Silence Coal EY551H
    Dubbele airfryer: Nee|35x28x40 cm
  • Tefal Easy Fry Silence Vision EY5568
    TefalEasy Fry Silence Vision EY5568
    Dubbele airfryer: Nee|35x28x40 cm
  • Tefal Easy Fry Silence Inox EY552D
    TefalEasy Fry Silence Inox EY552D
    Dubbele airfryer: Nee|35x28x40 cm
  • Tefal Easy Fry Smart & Silence Inox EY572D
    TefalEasy Fry Smart & Silence Inox EY572D
    Dubbele airfryer: Nee|35x28x40 cm
  • Tefal Easy Fry Pizza FW4018E0 4L
    TefalEasy Fry Pizza FW4018E0 4L
    Dubbele airfryer: Nee|20x40x35 cm
  • Tefal Easy Fry Dual EY901N 8,3L
    TefalEasy Fry Dual EY901N 8,3L
    Dubbele airfryer: Ja|31x42x40 cm

    € 118,-

    Richtprijs

  • Tefal Easy Fry Pizza FW402H 4L
    TefalEasy Fry Pizza FW402H 4L
    Dubbele airfryer: Nee|20x40x35 cm

Tefal-airfryers getest

In de test hebben we verschillende airfryers van Tefal beoordeeld. We kijken natuurlijk naar hoe goed ze patat, snacks, cake en quiche maken, maar ook hoe makkelijk en snel dat gaat. En hoeveel energie erbij verbruikt wordt. Door Tefal-airfryers net als de andere airfryers te testen, kunnen we je laten zien welke airfryer het beste is.

Tefal-airfryer kopen

Bij Tefal kun je kiezen uit verschillende soorten heteluchtfriteuses. Er zijn ronde en vierkante modellen. Airfryers met en zonder grill. Of een combinatie van een Tefal-airfryer met oven. En de ene airfryer bedien je digitaal en de ander analoog.

Tefal heeft airfryers voor verschillende portiegroottes. Of je nu een kleine of grote airfryer zoekt, er is altijd wel een passend model te vinden. In een Tefal XXL airfryer past natuurlijk meer dan in een gewone. Handig als je vaak voor meerdere mensen eten bereidt. Er zijn ook dubbele airfryers van Tefal.

Ben je maar met zijn tweetjes? Dan kun je kiezen voor een Compact model heteluchtfriteuse van Tefal. Tefal heeft ook airfryers die meer op een mini-oventje lijken. Dat is de Tefal Easy Fry Oven & Grill serie.

De meeste Tefal-airfryers zijn verkrijgbaar in zwart en/of rvs. De airfryers zijn gemiddeld geprijsd. Een aantal modellen van Tefal is ook te koop onder het merk Moulinex.

Voordat je een Tefal-airfryer gaat kopen, kun je op bovenstaande dingen letten. Misschien zijn er ook nog andere punten voor jou belangrijk.

Tefal-airfryers vergelijken

Je kunt de airfryers van Tefal vergelijken op de eerder genoemde punten. Maar je kunt ook letten op bijvoorbeeld het gewicht. Dat is belangrijk als je de airfryer niet op het aanrecht kunt laten staan, maar steeds opbergt. Of vergelijk de prijzen. Dan vind je een airfryer die goed binnen je budget past.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je de testresultaten. Dan kun je er zeker van zijn dat de Tefal-airfryer van je voorkeur ook de beste lekkernijen maakt.

Airfryers per merk