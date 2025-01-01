Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Je kunt de pan wel opsplitsen met een panverdeler. Voedsel met een kortere baktijd kun je zo makkelijk later toevoegen. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1480 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 5 royale porties van ruim 250 gram. Er past maximaal 740 gram diepvriesfriet aan elke kant van de panverdeler. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1200 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 36 x 31 x 43 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Hij weegt 5,6 kg, gemiddeld voor een airfryer. Het snoer is van gemiddelde lengte (89 cm).