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TefalEasy Fry Oven & Grill FW5018

  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  37x33x36 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. Er past weinig friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 430 gram diepvriesfriet in. Deze hoeveelheid is ruim voldoende voor 1 persoon. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 750 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 37 x 33 x 36 cm (hoogte x breedte x diepte). Het is een zware airfryer met een gewicht van 8 kg. Het snoer is langer dan gemiddeld (105 cm). De airfryer heeft een groot venster in de deur. Daardoor kun je het eten goed zien tijdens het bakken. Aan de binnenkant zit een lampje. Meegeleverd zijn 3 roosters, een grote spies voor een hele kip en een oplift rek.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
37x33x36 cm
Maximale portie diepvriesfriet
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Prijzen