Er zijn verschillende airfryers van Inventum, in meerdere grootten, vormen en met verschillende displays. Welke past het best bij jou? Wij helpen je bij het kiezen van een airfryer van Inventum.

Inventum-airfryers getest

Inventum heeft een aardig aantal airfryers op de markt gebracht. Wij hebben een groot deel ervan getest.

Inventum-airfryers zijn er vooral met aanraaktoetsen. Alle Inventum-airfryers zijn in zwart en/of rvs. De meeste modellen kosten minder dan €100. Een aantal modellen van Inventum is ook te koop onder het merk Tomado. Er zijn ook dubbele airfryers van Inventum en Tomado.

Inventum-airfryer kopen

Van het oer-Hollandse merk Inventum vind je verschillende airfryers. Ze zijn er in het klein (XL) en groot (XXL). Je kunt kiezen uit digitale en analoge airfryers. Er is altijd wel een Inventum-heteluchtfriteuse die past bij jouw gezinssituatie, frituurbehoeften en budget.

Welke Inventum-airfryer je moet kopen hangt dus van deze dingen af. Wil je vaak veel tegelijk bakken? Bijvoorbeeld friet voor 4 personen of meer. Dan doe je er goed aan een grotere te kiezen. Of je een digitale airfryer neemt, of een die je analoog (met draai- en drukknoppen) bedient, hangt af van je voorkeur.

Aan de letters is te zien welke Inventum-airfryer je digitaal bedient en welke niet. Aan het eind staat HL of HLD. ‘HL’ staat voor ‘hetelucht’ en de ‘D’ staat voor ‘digitaal’. Die met D aan het einde hebben dus een digitaal display met digitale bediening.

Inventum-airfryers vergelijken

Vind een heteluchtfriteuse van Inventum die het best bij jouw behoeften past, door ze met elkaar te vergelijken. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je de testresultaten. Zo weet je zeker welke airfryer ook lekker krokante snacks of goede cakes bakt.

Daarnaast vergelijk je de Inventum-airfryers op specificaties. Bijvoorbeeld op hoeveel friet erin kan, het energieverbruik en gewicht. Dat laatste is handig voor als je de airfryer steeds moet optillen om hem weer op te bergen.