InventumGF800HLD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 1730 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 6 royale porties van ruim 250 gram. In elke kookzone past maximaal 870 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1600 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 31 x 39 x 37 cm (hoogte x breedte x diepte). Hij weegt 4,8 kg, lichter dan gemiddeld. Het snoer is erg kort (65 cm).