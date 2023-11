Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lades (twee aparte), waar in de praktijk maximaal 2400 gram diepvriesfriet in past. Voldoende voor 9 royale porties friet van ruim 250 gram. Het snoer is 103 cm lang. De airfryer is 31 cm hoog, 39 cm breed en 40 cm diep. Hij weegt 7,3 kg en is daarbij flink zwaarder dan de gemiddelde airfryer. Let op: dit model is er in verschillende uitvoeringen, namelijk 1700W en 2400W. Dit product is de versie van 2400W. Er zijn ook testresultaten van de variant van 1700W.