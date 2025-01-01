PhilipsNA540/00 Airfryer 5000-Serie met stoom 7,2 l

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is gemiddeld. In de praktijk past er maximaal 1130 gram diepvriesfriet in. Voldoende voor 4 royale porties van ruim 250 gram. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.



De afmetingen zijn 33 x 34 x 46 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Met een gewicht van 7,8 kg is hij flink zwaarder dan gemiddeld. Het snoer is langer dan gemiddeld (101 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door een venster boven de lade. Aan de binnenkant zit een lampje. Er zit ook een losneembaar waterreservoir voor de stoomfunctie bij.