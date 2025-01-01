icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

PhilipsGestapelde 2-mands 4000-Serie NA462/70

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Ja
  • Afmetingen (hxbxd):  40x24x47 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -
Bekijk alle specificaties

€ 200,-

7 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Bekijk alle 7 winkels

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Bakresultaat
Baksnelheid
Gebruiksgemak
Energiegebruik
Degelijkheid
Geluid

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk past er maximaal 2000 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor minstens 8 porties van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 1000 gram diepvriesfriet. In onze test vullen we de bak voor tweederde, om eerlijk te vergelijken. In de handleiding staat dat je er maximaal 1000 gram diepvriesfriet tegelijk in mag doen.

De afmetingen zijn 40 x 24 x 47 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij hoog voor een airfryer. Dat is vrij smal voor een airfryer. Dat is nogal diep. Hij komt dus vrij ver naar voren op het aanrecht. Het is een loodzware airfryer met een gewicht van 9,1 kg. Het snoer is van gemiddelde lengte (100 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door vensters in de lade. Aan de binnenkant zit een lampje.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
40x24x47 cm
Maximale portie diepvriesfriet
Gemeten in ons testlab. Word lid.

Prijzen