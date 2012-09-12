Gezond frituren

Beter met airfryer dan friteuse

Snacks uit de airfryer en oven zijn minder ongezond dan snacks uit een friteuse. Ze zijn namelijk veel minder vet. Dat komt omdat de airfryer snacks bakt in hete lucht in plaats van in hete olie. Het is in feite een soort mini oven.

In de airfryer kun je het beste speciale ovensnacks klaarmaken. Die bevatten een dun vetlaagje dat zorgt voor een krokante korst. Zo krijg je uiteindelijk veel minder vet binnen dan wanneer je frituurt in olie.

De meeste ovenproducten bevatten na bereiding in de airfryer ook minder zout en suiker dan snacks uit de frituurpan. Dat bleek in onze test van februari 2019. Behalve bij kroketten. Daar was het vet-, zout- en suikergehalte vaak nauwelijks minder dan van kroketten uit de frituur.

Zo bak je snacks het best in de airfryer

Bak de snacks goudgeel in plaats van bruin. En bak niet te heet. Dan verbrandt de buitenkant terwijl de binnenkant niet gaar of nog bevroren is. Zet de airfryer en oven op maximaal 180°C.

Koop liever diepvriesfriet dan verse friet. Voor diepvriesfriet kiezen fabrikanten namelijk bij voorkeur aardappelen uit die na bakken zo min mogelijk acrylamide bevatten. De fabrikant houdt bij de selectie van aardappels rekening met aardappelras, oogstseizoen en leeftijd van de aardappel. Al deze factoren hebben invloed op de hoeveelheid acrylamide in friet.

Zo frituur je het gezondst in de friteuse

Wil je snacks toch in de frituurpan bakken? Bekijk dan onze volgende tips:

Temperatuur

De beste temperatuur voor frituren is maximaal 175°C. Laat de olie eerst op temperatuur komen voor je er iets ingooit. Bij een lagere temperatuur neemt het eten te veel vet op en wordt het vaak niet gaar.

De beste temperatuur voor frituren is maximaal 175°C. Laat de olie eerst op temperatuur komen voor je er iets ingooit. Bij een lagere temperatuur neemt het eten te veel vet op en wordt het vaak niet gaar. Niet te veel

Bak niet te veel friet tegelijk. Frituur maximaal een portie van 200 gram per 2 liter frituurvet. Bij een grotere portie daalt de temperatuur te sterk. Zo krijg je slappe en vette friet.

Bak niet te veel friet tegelijk. Frituur maximaal een portie van 200 gram per 2 liter frituurvet. Bij een grotere portie daalt de temperatuur te sterk. Zo krijg je slappe en vette friet. Vloeibaar

Gebruik olie of vloeibaar frituurvet. Dat bevat minder verzadigde vetten en is gezonder dan vast vet.

Gebruik olie of vloeibaar frituurvet. Dat bevat minder verzadigde vetten en is gezonder dan vast vet. Uitlekken

Laat gefrituurde snacks uitlekken in het mandje. Leg ze daarna in een schaal of vergiet met keukenpapier. Dat neemt het overtollige vet op. En hoe sneller op tafel, des te krokanter de snacks.

Te lang gebakken snacks ongezond

Te lang gebakken snacks kunnen te veel van de ongezonde stof acrylamide bevatten. Acrylamide kan kankerverwekkend zijn. Het ontstaat bij verhitting van zetmeelrijke producten zoals aardappelen, graanproducten en deegwaren. Dus ook bij gepaneerde producten zoals kroketten en bitterballen. En alle snacks 'in een jasje' zoals loempia's en vlammetjes.

Negen vragen over acrylamide

In te bruin gebakken snacks zit acrylamide. Wat is het en hoe ongezond is het?