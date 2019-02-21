Test: ovensnacks of toch frituren?

Ná bereiding blijkt de meeste ovenfriet minder vet, zout en suiker te bevatten dan die uit de frituur. Drie soorten ovenfriet komen 'minst ongezond' uit de test.

Bij de kroketten komen de ovenvarianten er qua vet-, zout- en suikergehalte nauwelijks beter vanaf dan die uit de frituur. Maar ook daar hebben we een top 3 van 'minst ongezonde' uit de test.