Test: ovensnacks of toch frituren?

Kajo Mo Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:21 februari 2019
Bij de proevers blijken de frietjes van 1 merk de favoriet. Veel proevers zijn behoorlijk verbaasd dat ze zo krokant uit de oven komen.
De kroketten van 1 merk vinden de meeste proevers stukken minder. Enkele quotes: 'niet lekker', 'vlakke smaak', 'slap', 'niet krokant' en - toch ook veelzeggend - 'smaakt niet naar kroket'.
Ná bereiding blijkt de meeste ovenfriet minder vet, zout en suiker te bevatten dan die uit de frituur. Drie soorten ovenfriet komen 'minst ongezond' uit de test.
Bij de kroketten komen de ovenvarianten er qua vet-, zout- en suikergehalte nauwelijks beter vanaf dan die uit de frituur. Maar ook daar hebben we een top 3 van 'minst ongezonde' uit de test.
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Merk en productnaam
|AH Basic French fries (f)
|AH oven friet (o)
|Aviko Pommes Frites (f)
|Aviko Super Crunch! Oven pommes frites (o)
|Beyerlander oven frites (o)
|CêlaVíta verse frites robuust gesneden (f)
|CêlaVíta verse frites robuust gesneden (o)
|G'woon friet (f)
|G'woon oven friet (o)
|Harvest Basket Pommes Frites (f)
|Harvest Basket Pommes Frites extra crunchy (o)
|Jumbo oven frites (o)
|Jumbo patat frites (f)
|McCain Special oven klassiek (o)
|McCain Tradition (f)
o = ovenfriet
f = frituurfriet
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Merk en productnaam
|AH oven kroket rundvlees (o)
|AH rundvlees kroketten (f)
|Beckers oven rundvlees kroketten (o)
|Beckers rundvlees kroketten (f)
|BizBiz oven kroketten (o)
|BizBiz rundvlees kroketten (f)
|Jumbo oven rundvlees kroketten (o)
|Jumbo rundvlees kroketten (f)
|Kwekkeboom oven & airfryer croquetten (o)
|Mora rijkgevulde rundvlees kroketten (f)
|Mora rundvlees kroketten (o)
|Snack Fan ovenkroket rundvlees (o)
|Snack Fan rundvlees kroketten (f)
|Van Dobben oven & airfryer rundvlees croquetten (o)
|Van Dobben rundvlees croquetten (f)
o = ovenkroketten
f = frituurkroketten
Smaken verschillen. Dus ook bij de ovenfriet en de gewone friet die je moet frituren. Bij de ovenkroketten zijn 2 krokketten favoriet. Eén merk stelde wel erg teleur qua smaak. De proevers vonden die niet lekker of 'slap'.