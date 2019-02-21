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Test: ovensnacks of toch frituren?

Test
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Er komen steeds meer ovensnacks op de markt. Daar zitten misschien minder vet, zout en suiker in, maar ze zijn toch minder gezond dan je misschien denkt.
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Kajo Mo   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:21 februari 2019

Let op!
Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.
Frituur patat

Wat opvalt in de test ovensnacks of toch frituren

  1. 1
    Lekker krokant

    Bij de proevers blijken de frietjes van 1 merk de favoriet. Veel proevers zijn behoorlijk verbaasd dat ze zo krokant uit de oven komen.

  2. 2
    Matige kroket

    De kroketten van 1 merk vinden de meeste proevers stukken minder. Enkele quotes: 'niet lekker', 'vlakke smaak', 'slap', 'niet krokant' en - toch ook veelzeggend - 'smaakt niet naar kroket'.

  3. 3
    Hoe (on)gezond zijn ovensnacks?

    Ná bereiding blijkt de meeste ovenfriet minder vet, zout en suiker te bevatten dan die uit de frituur. Drie soorten ovenfriet komen 'minst ongezond' uit de test.

    Bij de kroketten komen de ovenvarianten er qua vet-, zout- en suikergehalte nauwelijks beter vanaf dan die uit de frituur. Maar ook daar hebben we een top 3 van 'minst ongezonde' uit de test.

Welke merken hebben we getest?

Friet

Merk en productnaam

 
AH Basic French fries (f)
AH oven friet (o)
Aviko Pommes Frites (f)
Aviko Super Crunch! Oven pommes frites (o)
Beyerlander oven frites (o)
CêlaVíta verse frites robuust gesneden (f)
CêlaVíta verse frites robuust gesneden (o)
G'woon friet (f)
G'woon oven friet (o)
Harvest Basket Pommes Frites (f)
Harvest Basket Pommes Frites extra crunchy (o)
Jumbo oven frites (o)
Jumbo patat frites (f)
McCain Special oven klassiek (o)
McCain Tradition (f)

o = ovenfriet
f = frituurfriet

Kroketten

 

Merk en productnaam
AH oven kroket rundvlees (o)
AH rundvlees kroketten (f)
Beckers oven rundvlees kroketten (o)
Beckers rundvlees kroketten (f)
BizBiz oven kroketten (o)
BizBiz rundvlees kroketten (f)
Jumbo oven rundvlees kroketten (o)
Jumbo rundvlees kroketten (f)
Kwekkeboom oven & airfryer croquetten (o)
Mora rijkgevulde rundvlees kroketten (f)
Mora rundvlees kroketten (o)
Snack Fan ovenkroket rundvlees (o)
Snack Fan rundvlees kroketten (f)
Van Dobben oven & airfryer rundvlees croquetten (o)
Van Dobben rundvlees croquetten (f)

o = ovenkroketten
f = frituurkroketten

Conclusie

Smaken verschillen. Dus ook bij de ovenfriet en de gewone friet die je moet frituren. Bij de ovenkroketten zijn 2 krokketten favoriet. Eén merk stelde wel erg teleur qua smaak. De proevers vonden die niet lekker of 'slap'.

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