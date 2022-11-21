Schoonmaken grootste airfryer-ergernis

De grootste ergenis is een airfryer schoonmaken. Vuil kan bij het bakken flink aankoeken. En hoe groter de bak en de mand, hoe lastiger deze in de vaatwasser passen. Daarom testen we of je airfryers gemakkelijk kunt schoonmaken.

Bekijk en vergelijk:

Airfryers die je gemakkelijk kunt schoonmaken (alleen voor leden)

Voorkom een vieze airfryer

Het is een open deur, maar het maakt echt uit: voorkom dat je airfryer te vies wordt. Dat geldt vooral voor het verwarmingselement, want dat is lastig schoon te maken.

Doe de airfryer niet te vol, dan komt er minder vuil op het verwarmingselement.

Let op met bakken van vet vlees. Vetspetters kunnen tegen het verwarminsgselement komen. Dat zorgt voor aangekoekt vuil en stank.

Gebruik een bord, bakje of bakpapier. Hierdoor kan de lucht wel minder goed rondgaan, waardoor het bakresultaat vaak slechter is.

Doe geen losse kruiden in de airfryer. Die gaan rondvliegen door de luchtstroom. Meng kruiden eerst met olie en roer ze dan door het eten voor je gaat bakken.

Airfryer schoonmaken na elk gebruik

Het beste is om na elk gebruik je airfryer schoon te maken. Dat voorkomt dat vuil aankoekt. En het vermindert de baklucht bij de volgende keer bakken.

Zo maak je je airfryer op de juiste manier schoon

Laat de airfryer afkoelen na het bakken. Week de mand en de bak bij veel viezigheid eerst 10 tot 30 minuten in heet sop. Dit is een goede manier om hardnekkig vuil los te weken voordat je gaat poetsen. Was daarna de mand en alle andere losse onderdelen af met een zachte spons en wat handafwasmiddel. Droog de airfryer af met een zachte doek. Zet hem pas weer in elkaar als hij helemaal droog is. Gebruik eventueel de vaatwasser voor onderdelen die daar in kunnen. Check in de handleiding welke losse onderdelen in de vaatwasser kunnen. Let op: onderdelen kunnen sneller slijten in de vaatwasser. Het vaatwasmiddel kan de anti-aanbaklaag beschadigen. Reinig de buitenkant met een doekje en eventueel wat mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons voor onderdelen met een anti-aanbaklaag. Gebruik geen schuurspons. Maak ook metaal of kunststof dat erg glanst niet schoon met een schuurspons.

Verwarmingselement airfryer schoonmaken

Een airfryer van binnen schoonmaken is het lastigste klusje, omdat je niet overal goed bij kunt. Vooral het verwarmingselement blijkt bij veel airfryers bijzonder lastig schoon te krijgen. Voorkom dat het verwarmingselement vies wordt. Dat doe je door de airfryer niet te vol te stoppen bij het bakken. Let hier vooral op bij opspetterend vet.

Het verwarmingselement reinig je met een zachte doek en eventueel een mild afwasmiddel. Sop daarna nog een keer goed af met alleen warm water. Zo zorg je dat er geen resten van schoonmaakmiddelen op het verwarmingselement achterblijven. Bekijk voor het schoonmaken van het verwarmingselement ook de instructies in de handleiding van het apparaat.

Verwarmingselement Philips airfryer schoonmaken

Philips geeft specifieke instructies. Het verwarmingselement van een Philips airfryer schoonmaken gaat als volgt:

Zorg dat de airfryer goed is afgekoeld en haal de stekker uit het stopcontact. Haal de mand en de pan uit de airfryer. Zet de airfryer ondersteboven, zodat je goed bij het warmte-element kunt. Maak het verwarmingselement schoon met een zachte spons of een zachte borstel met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik voor moeilijk bereikbare plekken achter het verwarmingselement een kleine flexibele (tanden)borstel of een satéprikker met een doekje eromheen. Gebruik geen harde borstels of staalborstels. Die kunnen de beschermlaag van het verwarmingselement beschadigen. Zet de airfryer na het schoonmaken weer rechtop. Zet 'm een paar minuten aan zonder voedsel erin. Veeg losse resten na afkoelen uit de pan en laat de onderdelen goed drogen. Hierna kun je de airfryer weer gebruiken om voedsel te bereiden.

Airfryer schoonmaken met citroen

Je kunt je airfryer reinigen met citroensap of een in stukken gesneden citroen. Deze methode is onder andere bedoeld voor het verwijderen van moeilijk toegankelijke vetresten, zoals achter het verwarmingselement.

Bedek de bodem van de airfryer met aluminiumfolie. Doe daar een klein beetje water bij (niet meer dan enkele millimeters) en voeg wat citroensap toe of een in grote stukken gesneden citroen. Heeft de airfryer een mand? Dan mag die tijdens het schoonmaken ook in de airfryer. Zet de airfryer zo'n 10 minuten op 180°C. Het citroensap lost het vet op. Het vet druipt op het aluminiumfolie. Laat de airfryer afkoelen. Verwijder folie en citroensap en veeg alle onderdelen goed schoon met een zachte doek met lauwwarm water. Droog de airfryer af met een zachte doek. Laat de airfryer verder aan de lucht drogen voor je deze weer in elkaar zet.

Aangekoekte airfryer schoonmaken met vaatwastablet?

Op internet lezen we veel over het schoonmaken van de airfryermand en pan met een vaatwastablet. Dit kan een laatste redmiddel zijn voor een sterk aangekoekte airfryer. Maar we raden dit niet aan. Vaatwastabletten maken erg agressief schoon en kunnen de anti-aanbaklaag aantasten.

Wil je deze methode toch gebruiken? Let dan op de volgende dingen: