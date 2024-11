BourginiDuo Health Fryer 2x 4.0L 18.3160.00.00

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dubbele airfryer met 2 onafhankelijke kookzones van gelijke grootte. Je kunt die zones instellen op verschillende baktemperaturen. De airfryer heeft een sync-functie, zodat eten in beide lades tegelijk klaar is. Er past een grote hoeveelheid friet in deze airfryer. In de praktijk maximaal 1870 gram diepvriesfriet. Dit is voldoende voor tenminste 7 porties friet van 250 gram. In elke kookzone past maximaal 930 gram diepvriesfriet. Elk mandje heeft een inhoud van 4 liter. Het snoer is langer dan gemiddeld (106 cm). De afmetingen zijn 30 x 40 x 37 cm (hoogte x breedte x diepte). Met een gewicht van 7,1 kg is hij flink zwaarder dan de gemiddelde airfryer.