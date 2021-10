Merken airfryers

Philips Airfryer

De Philips Airfryer is de bekendste airfryer en is er in verschillende uitvoeringen. De meest eenvoudige variant is de HD9220. Deze Airfryer heeft 2 draaiknoppen voor de temperatuur en tijdsinstelling. Hij heeft capaciteit van maximaal 700 gram. Deze airfryer is niet meer te koop in de reguliere verkoop, maar is wel zo nu en dan verkrijgbaar als aanbieding bij een select aantal winkels.

De HD9650/90 staat bekend als de Airfryer XXL Avance. Het apparaat heeft een capaciteit voor maximaal 1400 gram diepvriesfrites. De XXL heeft standaard een digitale bediening en een vetopvangbakje. HD9653/90 Airfryer XXL Avance, HD9654/90 Airfryer XXL Avance en HD9651/90 Airfryer XXL Avance zijn technisch gelijk, maar hebben verschillende accessoires. De meeste Philips airfryers zijn prijzig.

Tefal

De eerste Tefal airfryer was de Tefal Actifry. Inmiddels heeft Tefal ook diverse modellen in zijn assortiment met een lade zoals de Easy Fry Deluxe EY401 en Easy Fry XXL EY701D. De laatste is groot genoeg voor een flinke portie. De Easy Fry Oven & Grill FW5018 heeft het uiterlijk van een kleine heteluchtoven. De airfryers zijn gemiddeld geprijsd.

Princess

De eerste heteluchtfriteuse die Princess op de markt bracht was de Fat Free Fryer. Inmiddels zijn er diverse modellen van de Princess Aerofryer op de markt. De Princess 82065 Aerofryer ziet eruit als een gewone heteluchtoven voorzien van een bakplaat en bakrooster. De prijzen zijn gemiddeld.

Inventum

Inventum heeft inmiddels aardig wat modellen op de markt gebracht. De meeste modellen goedkoper dan €100. Inventum GF500 valt op door zijn goed prijs-kwaliteit.

Bourgini

De modellen van Bourgini kosten maximaal €100. De meeste modellen hebben een kunststof wand waarvan een deel van RVS is. Zij hebben daardoor een luxe uitstraling. De Bourgini 18.2148 Star Collection Health Fryer Pro XXL heeft een goede prijs-kwaliteit.

Ninja

Ninja is het nieuwste merk op de markt. De modellen vallen op door hun aparte vorm en mogelijkheden, vooral de Ninja Foodi Dual Zone AF300. Deze airfryer heeft 2 baklades. Je kunt er dus 2 gerechten tegelijkertijd in klaarmaken. De prijzen voor Ninja airfryers zijn behoorlijk hoog.

Overige merken airfryers

In de vergelijker staan nog enkele modellen van de merken Fritel, en Blokker en Tristar.

Wij testten airfryers van bijna 9 verschillende merken.