Test|Airfryers zijn fors duurder dan friteuses. Je betaalt al gauw meer dan €150, en dik boven de €200 is al lang geen uitzondering meer. Maar ook onder de €100 zijn er goede airfryers.

Sommige airfryers hebben een digitaal display met tiptoetsbediening en andere een eenvoudige draaiknop. Bij de modellen onder de €100 zien we beide varianten.

Makkelijk in gebruik

De tijd waarin je een schaal vol frites op tafel zet, verschilt per airfryer. Een aantal goedkope airfryers zijn lekker snel, maar bij andere moet je erg veel geduld hebben of in kleine porties bakken.

Ook een afrader in de test

Voor minder dan €100 haal je niet de beste airfryer in huis. Maar dat betekent niet dat een goede airfryer per se duur hoeft te zijn. Maar niet alle goedkope airfryers zijn goed. Eén model is zelfs Afrader omdat er onderdelen veel te heet worden tijdens het bakken.

Hoe wij testen

In november 2020 maakten we een selectie van 20 goedkope airfryers uit 40 geteste airfryers. Daarvan kozen we de 5 beste goedkope modellen. Alle airfryers kosten maximaal €100.