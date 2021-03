Test friteuses

Test|De lekkerste frites komen nog altijd uit een traditionele oliefriteuse. We testten friteuses hoe goed en snel die diepvriesfrietjes in hete olie bakken. Hoe groot het energiegebruik is, het gebruiksgemak en de veiligheid. Voor friteuses is nog nauwelijks belangstelling, daarom testen we geen nieuwe friteuses meer. We hebben nog wel een overzicht van friteuses die wij testten en die ook nog te koop zijn.